Nemzeti Sportrádió

Jordi Alba is bejelentette a visszavonulását

Vágólapra másolva!
2025.10.07. 18:25
null
Jordi Alba maximum még hat meccsen lép pályára (Fotó: Getty Images)
Címkék
Jordi Alba visszavonulás Inter Miami
Bő tíz nappal csapattársa, Sergio Busquets után Jordi Alba is bejelentette, hogy az idény végén befejezi a pályafutását. A 2023 óta az Inter Miamiban szereplő, 36 éves, Európa-bajnok balhátvéd pályafutásából még két alapszakasz-mérkőzés biztosan maradt az MLS-ben.

Néhány héttel ezelőtt sajtóhírként már beszámoltunk róla, hogy a jelenleg az Inter Miamiban futballozó két Barcelona-legenda, Sergio Busquets és Jordi Alba is lezárja a pályafutását az idény végén. Azóta Busquets már hivatalosan is közölte, hogy befejezi az év végén, s ezt kedd délután a 36 éves balhátvéd is megtette: egy majdnem három és fél perc hosszú videóban köszön el a szurkolóitól és a labdarúgás világától.

„Elérkezett az ideje, hogy lezárjam életem egyik legjelentősebb részét. Úgy döntöttem, hogy az idény végén befejezem a profi labdarúgást. Elérkezett az ideje, hogy új fejezetet nyissak az életemben, és ezt most a lehető legjobb érzésekkel tehetem meg” – közölte a videóban Jordi Alba.

A spanyol válogatottban 93 mérkőzésen kilenc gólt szerző balbekk a nemzeti csapatban 2011-ben mutatkozott be, 2012-ben tagja volt az Európa-bajnokságot megnyerő brigádnak, s szerepelt a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es világbajnokságon, valamint a 2016-os és 2020-as Európa-bajnokságon is. Alba 2012 és 2023 között a Barcelona színeiben hatszor nyert bajnokságot, ötször Spanyol Kupát, továbbá egy Bajnokok Ligája- és egy FIFA-klubvilágbajnoki címet szerzett.

Miután az Inter Miami már bejutott az MLS rájátszásába, ez azt is jelenti, hogy Alba pályafutásából még két alapszakaszbeli mérkőzés biztosan hátravan, a rájátszásban pedig ha eljut a csapat a döntőig, még további négy meccset játszhat.

Kapcsolódó tartalom

Sergio Busquets az év végén visszavonul – sajtóhír

A spanyol Cadena COPE rádióállomás szerint a világ- és Európa-bajnok védekező középpályás hamarosan egy videóban jelentheti be a már meghozott döntését.

„Hihetetlen utazás volt” – Sergio Busquets bejelentette visszavonulását

A világ- és Európa-bajnok középpályás az MLS-idény végén felhagy a profi futballal.

 

Jordi Alba visszavonulás Inter Miami
Legfrissebb hírek

„Ez egy nagyon nehéz folyamat volt” – Szilágyi Réka a visszavonulásáról

Atlétika
2025.10.03. 17:48

Pintér Dániellel, Lionel Messi magyar csapattársával találkoztunk – exkluzív riportunk Miamiból

Minden más foci
2025.10.03. 11:30

Gerelyhajítás: visszavonul az Eb-negyedik Szilágyi Réka

Atlétika
2025.10.03. 11:16

Visszavonult Chuy Corona, Mexikó olimpiai bajnok kapusa

Minden más foci
2025.10.02. 15:29

Tenisz: Gaël Monfils az utolsó idényét kezdi jövőre

Tenisz
2025.10.01. 13:22

Messiék ötöt kaptak otthon, ennek a New York Red Bulls sem örült

Minden más foci
2025.10.01. 07:28

Visszavonult a 33-szoros skót válogatott labdarúgó

Angol labdarúgás
2025.09.30. 08:26

Gazdag és Sallói csapata is kikapott, Pintér nélkül ikszelt az Inter Miami

Légiósok
2025.09.28. 07:44
Ezek is érdekelhetik