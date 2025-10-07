Jordi Alba is bejelentette a visszavonulását

Néhány héttel ezelőtt sajtóhírként már beszámoltunk róla, hogy a jelenleg az Inter Miamiban futballozó két Barcelona-legenda, Sergio Busquets és Jordi Alba is lezárja a pályafutását az idény végén. Azóta Busquets már hivatalosan is közölte, hogy befejezi az év végén, s ezt kedd délután a 36 éves balhátvéd is megtette: egy majdnem három és fél perc hosszú videóban köszön el a szurkolóitól és a labdarúgás világától.

„Elérkezett az ideje, hogy lezárjam életem egyik legjelentősebb részét. Úgy döntöttem, hogy az idény végén befejezem a profi labdarúgást. Elérkezett az ideje, hogy új fejezetet nyissak az életemben, és ezt most a lehető legjobb érzésekkel tehetem meg” – közölte a videóban Jordi Alba.

A spanyol válogatottban 93 mérkőzésen kilenc gólt szerző balbekk a nemzeti csapatban 2011-ben mutatkozott be, 2012-ben tagja volt az Európa-bajnokságot megnyerő brigádnak, s szerepelt a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es világbajnokságon, valamint a 2016-os és 2020-as Európa-bajnokságon is. Alba 2012 és 2023 között a Barcelona színeiben hatszor nyert bajnokságot, ötször Spanyol Kupát, továbbá egy Bajnokok Ligája- és egy FIFA-klubvilágbajnoki címet szerzett.

Miután az Inter Miami már bejutott az MLS rájátszásába, ez azt is jelenti, hogy Alba pályafutásából még két alapszakaszbeli mérkőzés biztosan hátravan, a rájátszásban pedig ha eljut a csapat a döntőig, még további négy meccset játszhat.