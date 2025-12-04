Késely Ajna és a vegyes gyorsváltó is döntős a rövid pályás úszó Eb-n

FRISSÍTÉS: KÉSELY AJNA ÉS A VEGYES GYORSVÁLTÓ IS DÖNTŐS

A csütörtöki előfutamban Késely, aki 2019-ben Glasgow-ban második, két évvel ezelőtt Otopeniben harmadik volt ebben a számban, 8:20.66 perces idővel a negyedik helyet szerezte meg összesítésben, így készülhet a pénteki fináléra.

„Az edzőm azt mondta a futam előtt, hogy ha a végén jónak érzem az időt és a tempót, akkor ne kezdjek el hajrázni, spóroljak az energiámmal, ez valamennyire sikerült is. Remélem, a döntőben lesz majd némi plusz erőm ennek köszönhetően” – nyilatkozta az MTI-nek Késely.

A délelőtti program zárásaként a 4x50 méteres mixed gyorsváltók selejtezőjét rendezték, a Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Senánszky Petra, Ugrai Panna összeállítású magyar kvartett 1:30.42 perccel ötödikként jutott az esti fináléba. Az első előfutamban, amelyben a magyarok is szerepeltek, meghibásodott az időmérő rendszer, sokan fel is kapták a fejüket a horvátok lehetetlen 42 másodperces világcsúcsára, amely természetesen hibás eredmény vol

A délelőtti előfutamok során a magyarok közül elsőként Ugrai Panna ugrott medencébe 100 méter pillangón, 57.64 másodperces eredményével megközelítette egyéni csúcsát (57.12), amivel a kilencedik helyen jutott tovább.

„Mindegyik falat elrontottam, különösképpen az utolsót, ezért biztos kapok majd az edzőmtől. Ezzel együtt ez egy egész jó idő reggel. Szerdán kétszáz gyorson az előfutamban igazi versenyhelyzet volt, ez most viszont kicsit álmoskásabbra sikerült” – nyilatkozott az MTI-nek Ugrai, aki egy nappal korábban Ábrahám Minnával és Pádár Nikolettel vívott különcsatát, és bár a negyedik legjobb idővel rendelkezett, nem szerepelhetett a középdöntőben, mivel egy nemzetből legfeljebb ketten juthatnak tovább.

Ugyancsak 100 méter pillangón a férfiaknál Márton Richárd egyéni legjobbjától (50.70) nem sokkal elmaradva, 51.07-es idővel csapott célba, és a 13. helyen lépett tovább.

„Az első fordulót nagyon elrontottam, a vége viszont nem volt rossz. Az első ötvenben még bőven maradt, ott ha tudok faragni, remélem, meglesz este az egyéni csúcs” – mondta Virth Balázs tanítványa.

Női 200 méter mellen Zsebők Laura, a válogatott újonca bravúros teljesítménnyel – karrierje során felnőtt világversenyen először – harcolta ki a középdöntős szereplést. A 19 éves sportoló az országos bajnokságon felállított legjobbját (2:26.06) közel két és fél másodperccel felülmúlva, 2:23.74 perccel kilencedikként ment tovább.

„Előzetesen bíztam a középdöntős szereplésben, de abban egyáltalán nem, hogy ilyen időt fogok úszni. Bízom benne, hogy estére még egy kicsit javulni tudok” – fogalmazott Zsebők, aki megjegyezte, nagyon jól érzi magát első felnőtt világversenyén, a csapattársak rendkívül kedvesek és befogadók. A szám másik magyar versenyzője, Fángli Henrietta 2:27.13-as idővel 19. lett.

A férfiaknál ebben a számban a magyar vegyesúszók próbálkoztak, Zombori Gábor 2:08.69-cel a 32., Holló Balázs 2:08.95-ös egyéni rekorddal 33. lett.

Női 100 méter háton Komoróczy Lora 57.97 másodperccel nyolcadikként jutott tovább, Molnár Dóra viszont 1:00.03-mal a 21. helyen befejezte szereplését. A férfiaknál Jászó Ádám 51.66 másodperccel ugyan csak a 19. időt érte el, de a nemzetekre vonatkozó létszámkorlátozás miatt így is befért a középdöntőbe.

„Semmi sem sikerült ebben a futamban, rengeteg vizet nyeltem, még csak el sem tudtam fáradni igazán. Várom, hogy este javíthassak” – mondta Jászó. Kovács Benedek 52.11-gyel a 26. lett.