NB II-es felkészülés: a Honvéd bosnyák első osztályú csapat ellen nyert, a Vasas négy góllal győzte le a Soroksárt

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Budapest Honvéd FC–FK Radnik Bijeljina (bosnyák I.) 3–2 (3–2)

Budapest, Honvéd Akadémia

Honvéd: Rácz (Balogh B.) – Pauljevics, Szabó A., Varga B. – Ujváry (Baki ), Pekár (Schön B.), Sigér Á., Hangya (Csontos) – Pinte (Kállai K.), Kántor (Nyers), Gyurcsó (Medgyes Z.)

Gólszerző: Ujváry, Sigér Á., Kántor, ill. Teodorovic, Pantelic

Vasas FC–Soroksár SC 4–0 (3–0)

Budapest, Fáy utca

Vasas: Kiss (Molnár Zs.) – Pávkovics (Lukács), Sztojka, Iyinbor, Ódor – Kapornai, Rab (Ottucsák) – Radó (Molnár Cs.), Zimonyi (Vincze), Horváth R. – Németh B.

Soroksár SC: Holczer (Őri) – Lukács, Könczey, Lakatos, Csemer – Vass, Németh E., Bagi, Varga Z. – Tóth G., Gágyor

Gólszerző: Radó (2), Horváth R., Németh B.

NK Osijek (Eszék, horvát I.)–HR-Rent Kozármisleny 2–1 (1–0)

Eszék

Kozármisleny: Oroszi – Nahirnij, Vajda R., Bodrogi, Turi – Kocsis D., Dóra – Szalka, Bakó, Kócs-Washburn – Babinszky. Csereként pályára lépett: Lengyel, Gazdag V., Zamostny, Jelena, Kátai-Urbán, Harsányi, Ebot, Máté, Horváth D.

Gólszerző: Touré (2), ill. Jelena

Szentlőrinc–NK Varazdin (Varasd, horvát I.) 0–6 (0–3)

Szentlőrinc

Szentlőrinc: Kostyák – Rac, Babják, Milovanovics, Kiss-Szemán, Szolgai, Kesztyűs, Nagy R., Márta, Bőle, Adamcsek. Csereként pályára lépett: Auerbach, Samson, Tóth-Gábor, Ignácz, Weisz, Jung, Ambach, Csala

Gólszerző: Tavares (2), Belcar, Albulazzada, Mamic, Dabro

Kecskeméti TE–Szeged-Csanád GA 4–2 (2–1)

Kecskemét

Kecskeméti TE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Debreceni, Czékus, Bolgár, Kovács B., Bocskay, Merényi, Beke, Bolyki. Csereként pályára lépett: Pálfi, Szojma, Berki, Eördögh, Haris, Vattay, Farkas B.

Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Szilágyi Z., Pejovics, Suljic, Holman, Rabatin, Novák Cs., Kalmár, Sztankó, Márkvárt, Vogyicska B. Csereként pályára lépett: Veszelinov, Sándor, Vágó, Borvető, Tóth N., Pleskó, Nagy D., Tóth B., Kurdics, Takács-Földes

Gólszerző: Bocskay, Merényi, Kovács B., Debreceni, ill. Novák Cs., Nagy D.

BVSC-Zugló –Tiszakécskei LC 2–2 (2–0)

Budapest, Szőnyi út

Gólszerző: Horváth Sz., Bacsa P., ill. Pataki, Ramos

FC Ajka–Budafoki MTE 1–4

Ajka

Gólszerző: Vasvári, Varga B., Kun B., Fekete M.