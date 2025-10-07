Nemzeti Sportrádió

„Ne hívjanak Messinek!” – a Chelsea tinizsenije szabadulna a rá aggatott becenévtől

2025.10.07. 18:21
Estevao nem kér a „Messinho” becenévből (Fotó: Getty Images)
Lionel Messi Chelsea Estevao Neymar
Bár nagyon tiszteli a nyolcszoros aranylabdás világbajnokot, nem kér a Messivel való összehasonlításból a Chelsea 18 éves brazil labdarúgója, Estevao, aki a FourFourTwo-nak azt is elárulta: gyerekként nem az argentinért, sokkal inkább honfitársáért, Neymarért rajongott.

Hosszabb interjút adott a ForFourTwo-nak a brazil futball legnagyobb reménysége, a Chelsea nyári szerzeménye, Estevao. A hétvégi bajnoki fordulóban a Liverpool ellen győztes gólt szerző tizennyolc éves szélső a beszélgetés során elárulta: bár kétségkívül nagyra tartja Lionel Messit, és szereti is a nyolcszoros aranylabdás játékát, a ráaggatott „Messinho” becenevet kifejezetten utálja.

„Nem tudom, ki találta ki, de sajnos hamar elterjedt. Sem én, sem a családom nem szerette soha ezt a nevet. Olykor egy ilyen becenév kéretlen terhet rak az emberre. Én csak futballozni akarok, azt csinálni, amit a legjobban szeretek” – jelentette ki Estevao.

A tizennyolc éves brazil válogatott labdarúgó azt is elmondta: sosem az argentin klasszis volt a legnagyobb kedvence, sokkal inkább honfitársa, Neymar játékáért rajongott.

„Már amikor Santosban szerepelt, akkor is a példaképem volt. Igazi varázsló, aki a futballmeccseket művészetté emeli. A szobám falán is csak az ő poszterei voltak. Messi mágikus, de Neymar gyújtotta meg a bennem égő tüzet.”

 

Ezek is érdekelhetik