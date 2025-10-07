„Ne hívjanak Messinek!” – a Chelsea tinizsenije szabadulna a rá aggatott becenévtől

Hosszabb interjút adott a ForFourTwo-nak a brazil futball legnagyobb reménysége, a Chelsea nyári szerzeménye, Estevao. A hétvégi bajnoki fordulóban a Liverpool ellen győztes gólt szerző tizennyolc éves szélső a beszélgetés során elárulta: bár kétségkívül nagyra tartja Lionel Messit, és szereti is a nyolcszoros aranylabdás játékát, a ráaggatott „Messinho” becenevet kifejezetten utálja.

„Nem tudom, ki találta ki, de sajnos hamar elterjedt. Sem én, sem a családom nem szerette soha ezt a nevet. Olykor egy ilyen becenév kéretlen terhet rak az emberre. Én csak futballozni akarok, azt csinálni, amit a legjobban szeretek” – jelentette ki Estevao.

A tizennyolc éves brazil válogatott labdarúgó azt is elmondta: sosem az argentin klasszis volt a legnagyobb kedvence, sokkal inkább honfitársa, Neymar játékáért rajongott.

„Már amikor Santosban szerepelt, akkor is a példaképem volt. Igazi varázsló, aki a futballmeccseket művészetté emeli. A szobám falán is csak az ő poszterei voltak. Messi mágikus, de Neymar gyújtotta meg a bennem égő tüzet.”