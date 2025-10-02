Már nem Roman Skuhravy az FC Kassa edzője – hivatalos

A szerdai sajtótájékoztatón – ahol a cseh szakember, Roman Skuhravy több, figyelemre méltó kijelentést is tett – már sejteni lehetett, hogy a DAC elleni mérkőzés (0–2) volt az utolsó, amelyen a kassai kispadon ült. A klub vezetősége menesztette posztjáról.

„Igen, megerősíthetem, hogy megállapodtunk Roman Skuhravy vezetőedzővel a közös munka befejezéséről, ugyanígy a fiával, Daviddal is, aki erőnléti edzőként dolgozott nálunk. A klub nevében szeretném megköszönni Roman Skuhravynak a munkáját, és azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt szezonban a csapattal elért. Sajnos nyártól ez már nem a kívánt irányba haladt. Ezért hívtuk össze a megbeszélést, ahol nyíltan beszéltünk, és végül a közös munka tisztességes lezárásában állapodtunk meg. Barátságos hangulatban válunk el, és sok sikert kívánunk Roman Skuhravynak a további pályafutásához” – nyilatkozta az FC Kassa honlapján Marek Sapara sportigazgató.

Sapara hozzátette: a találkozó másfél órán át tartott, és kölcsönösen arra a következtetésre jutottak, hogy mindkét fél számára az lesz a legjobb, ha a közös munka lezárul.

A válogatott szünet előtt a Niké Liga utolsó helyén álló csapatra Zsolnán vár mérkőzés. Mivel a sárga-kékeknek még nincs új vezetőedzőjük, a klub sportigazgatója jelezte: az együttest átmenetileg a két eddigi asszisztens, Matej Cobik-Fercík és Lubomír Kordanic irányítja majd.