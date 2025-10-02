Nemzeti Sportrádió

Már nem Roman Skuhravy az FC Kassa edzője – hivatalos

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.10.02. 20:28
null
Roman Skuhravy (jobbra), mellette fia, David (Fotó: FC Kassa)
Címkék
Roman Skuhravy FC Kassa Niké Liga
Ami várható volt, az be is következett: Roman Skuhravy már nem a többségi magyar tulajdonban lévő FC Kassa vezetőedzője. Csütörtökön a szlovák élvonalbeli klub vezetésével tartott megbeszélést, ahol értékelték a legutóbbi gyenge eredményeket, valamint azt, hogyan lehetne kilábalni a jelenlegi válságból.

A szerdai sajtótájékoztatón – ahol a cseh szakember, Roman Skuhravy több, figyelemre méltó kijelentést is tett – már sejteni lehetett, hogy a DAC elleni mérkőzés (0–2) volt az utolsó, amelyen a kassai kispadon ült. A klub vezetősége menesztette posztjáról.

„Igen, megerősíthetem, hogy megállapodtunk Roman Skuhravy vezetőedzővel a közös munka befejezéséről, ugyanígy a fiával, Daviddal is, aki erőnléti edzőként dolgozott nálunk. A klub nevében szeretném megköszönni Roman Skuhravynak a munkáját, és azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt szezonban a csapattal elért. Sajnos nyártól ez már nem a kívánt irányba haladt. Ezért hívtuk össze a megbeszélést, ahol nyíltan beszéltünk, és végül a közös munka tisztességes lezárásában állapodtunk meg. Barátságos hangulatban válunk el, és sok sikert kívánunk Roman Skuhravynak a további pályafutásához” – nyilatkozta az FC Kassa honlapján Marek Sapara sportigazgató.

Sapara hozzátette: a találkozó másfél órán át tartott, és kölcsönösen arra a következtetésre jutottak, hogy mindkét fél számára az lesz a legjobb, ha a közös munka lezárul.

A válogatott szünet előtt a Niké Liga utolsó helyén álló csapatra Zsolnán vár mérkőzés. Mivel a sárga-kékeknek még nincs új vezetőedzőjük, a klub sportigazgatója jelezte: az együttest átmenetileg a két eddigi asszisztens, Matej Cobik-Fercík és Lubomír Kordanic irányítja majd.

 

Roman Skuhravy FC Kassa Niké Liga
Legfrissebb hírek

Sikeres csúcstámadás Kassán

Minden más foci
11 órája

Kassai sikerével az élre ugrott a Dunaszerdahely

Minden más foci
Tegnap, 19:52

Harminchét lövés sem volt elég a DAC győzelméhez

Minden más foci
2025.09.28. 10:22

Nem tudta megszerezni a második győzelmét a Kassa

Minden más foci
2025.09.27. 23:47

Izgalmas meccsen játszott döntetlent egymással a DAC és a Komárom

Minden más foci
2025.09.27. 17:49

Niké Liga: nem bírt a Komárom a Zsolnával

Minden más foci
2025.09.21. 20:23

Tuboly Máté: Pozsonyban hagytuk a pontokat

Minden más foci
2025.09.21. 11:28

Niké Liga: a pozsonyi rangadón vesztette el veretlenségét a DAC

Minden más foci
2025.09.20. 22:30
Ezek is érdekelhetik