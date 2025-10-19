Magyar származású konferenciagyőztese lett az MLS-nek

Történelmi sikert ért el a tengerentúlon a San Diego, miután a Major Soccer League (MLS) újoncaként megnyerte a Nyugati Konferencia alapszakaszát, ráadásul az újoncok körében rekordnak számító 63 ponttal. A hétvégén a Portlandet 4–0-ra intézték el, és ahogy az alapszakasz ezt megelőző hat találkozóján, ezúttal is kezdőként lépett pályára a magyar származású Aiden Harangi. A magyar édesapától és amerikai édesanyától származó balhátvéd az Eintracht Frankfurtól érkezett kölcsönbe a nyáron, a San Diego mezében eddig szélső védőként 8 meccsen 1 gólpasszt jegyzett.

Aiden most olyan csapattársak oldalán szerepel San Diegóban, mint a mexikói válogatott korábbi olasz és holland bajnok Chucky Lozano, a dán válogatott Anders Dreyer (aki a minap duplázott a Fehéroroszország elleni zalaegerszegi vb-selejtezőn), vagy a korábbi kispesti Anibal Godoy.

A virginiai Restonban született futballista édesapja, Harangi Péter korábban a Debrecen színeiben a magyar élvonalban is játszott, de futballozott a Békéscsabai Előrében is, később Amerikába költözve a nagy múltú, korábbi US Open-kupagyőztes New York Hungaria mezét is viselte.

A Jenkifoci Harangi Aiden múltját is feleleveníti, a fiatal játékos Európai Uniós útlevelének köszönhetően már fiatalon Németországba szerződhetett. Az Eintracht Frankfurt akadémiáján 2018 óta játszott, ahol a 2021–2022-es szezon óta rendszeres játéklehetőséget kapott előbb a klub U17-es, majd U19-es együttesében. Az elmúlt idényben pedig már alapember volt a Regionalligában szereplő tartalékcsapatban, többek között ifjabb Lisztes Krisztián csapattársaként, emellett az Ifjúsági Bajnokok Ligájában is pályára léphetett.

A közelmúltban az Inter Miamiban Lionel Messi csapattársaként bemutatkozó Pintér Dániel mellett tehát másik magyar származású fiatal is bontogatja a szárnyait. A párhuzamot erősíti a két futballista között, hogy a Floridában pallérozódó Pintérhez hasonlóan Aiden Harangi is játszott már korábban a magyar korosztályos válogatottban – 2022 tavaszán az U16-os válogatott tagjaként Belgium ellen –, jelenleg azonban az U20-as amerikai válogatott tagja, 2024-ben CONCACAF-ezüstérmes lett a tengerentúli együttessel.