„Hihetetlen utazás volt” – Sergio Busquets bejelentette visszavonulását

2025.09.26. 07:17
Sergio Busquets az idény végén búcsúzik (Fotó: Getty Images)
A világ- és Európa-bajnok spanyol középpályás, a jelenleg az Inter Miamit erősíti Sergio Busquets hivatalos közösségi felületén jelentette be: az idény végén visszavonul a profi labdarúgástól.

Ahogy azt már sejteni lehetett egy korábbi sajtóhír alapján, Sergio Busquets az idény végén visszavonul a profi labdarúgástól. Az Inter Miami világ- és Európa-bajnok középpályása magyar idő szerint pénteken hajnalban, a közösségi oldalán számolt be a döntéséről egy videoüzenet kíséretében.

Minden más foci
2025.09.21. 19:30

Sergio Busquets az év végén visszavonul – sajtóhír

A spanyol Cadena COPE rádióállomás szerint a világ- és Európa-bajnok védekező középpályás hamarosan egy videóban jelentheti be a már meghozott döntését.

„Hihetetlen utazás volt – fogalmazott a korábbi Barcelona-játékos az Instagram-oldalán. – Úgy érzem, eljött az ideje annak, hogy búcsút intsek a profi labdarúgó-pályafutásomnak. Csaknem húsz éve élvezem ezt a hihetetlen történetet, amelyről mindig is álmodtam. Ezek lesznek az utolsó hónapjaim a pályán. Boldogan, elégedetten és mindenekelőtt hálásan vonulok vissza. Nagyon köszönöm mindenkinek, hamarosan találkozunk.”

Ami tehát tény: Busquets a mostani MLS-idény visszavonul a futballtól, s mivel az alapszakaszból már csak öt mérkőzés van hátra a rájátszás előtt – amelyben érdekelt lesz az Inter Miami is –, már nem sok találkozón gyönyörködhetnek a szurkolók a klasszis középpályás játékában.

A 37 éves Busquets 2023-ban érkezett az Inter Miamihoz, előtte csakis nevelő egyesületében, az FC Barcelonában szerepelt. A katalán együttesben – beleértve a B-csapatban eltöltött időt is – 16 évet húzott le, ez alatt többek között három Bajnokok Ligáját, és kilenc spanyol bajnoki címet nyert a csapattal. A spanyol válogatottal pedig 2010-ben világbajnok, 2012-ben Európa-bajnok lett.

Busquets után egyébként várhatóan csapattársa, Jordi Alba is hamarosan bejelenti a visszavonulását – a spanyol válogatott korábbi balhátvédje az öltözőben állítólag már közölte a döntését, hivatalosan azonban még nem jelentette be, hogy az idény végén felhagy a profi futballal. 

 

