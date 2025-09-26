„Hihetetlen utazás volt” – Sergio Busquets bejelentette visszavonulását

„Hihetetlen utazás volt – fogalmazott a korábbi Barcelona-játékos az Instagram-oldalán. – Úgy érzem, eljött az ideje annak, hogy búcsút intsek a profi labdarúgó-pályafutásomnak. Csaknem húsz éve élvezem ezt a hihetetlen történetet, amelyről mindig is álmodtam. Ezek lesznek az utolsó hónapjaim a pályán. Boldogan, elégedetten és mindenekelőtt hálásan vonulok vissza. Nagyon köszönöm mindenkinek, hamarosan találkozunk.”

Ami tehát tény: Busquets a mostani MLS-idény visszavonul a futballtól, s mivel az alapszakaszból már csak öt mérkőzés van hátra a rájátszás előtt – amelyben érdekelt lesz az Inter Miami is –, már nem sok találkozón gyönyörködhetnek a szurkolók a klasszis középpályás játékában.

A 37 éves Busquets 2023-ban érkezett az Inter Miamihoz, előtte csakis nevelő egyesületében, az FC Barcelonában szerepelt. A katalán együttesben – beleértve a B-csapatban eltöltött időt is – 16 évet húzott le, ez alatt többek között három Bajnokok Ligáját, és kilenc spanyol bajnoki címet nyert a csapattal. A spanyol válogatottal pedig 2010-ben világbajnok, 2012-ben Európa-bajnok lett.

Busquets után egyébként várhatóan csapattársa, Jordi Alba is hamarosan bejelenti a visszavonulását – a spanyol válogatott korábbi balhátvédje az öltözőben állítólag már közölte a döntését, hivatalosan azonban még nem jelentette be, hogy az idény végén felhagy a profi futballal.