Frantisek Straka lett az FC Kassa edzője – hivatalos

Skuhravy a múlt héten, a Dunaszerdahely ellen 2–0-ra elvesztett mérkőzés után távozott a kassai kispadról. A Zsolna (1–4) elleni következő találkozón ideiglenesen a korábbi segédedzők, Matej Cobik Fercík és Lubomír Kordanic vezették a kassaiakat, ám ettől a héttől kezdve a sárga-kékeknek már új szakmai vezetőjük van – Frantisek Straka.

A cseh mester neve már régóta összefonódott a szlovák futballal, több szerepben is dolgozott az országban. Legutóbb az idei tavaszi idényben irányította a Besztercebányát, amellyel végül sikertelenül küzdött az élvonalbeli bennmaradásért. 2009 és 2010 között a Rózsahegy csapatát vezette a legfelsőbb osztályban, majd 2014-ben a pozsonyi Slovan vezetőedzője volt, amellyel megnyerte a Szlovák Szuperkupát. 2023 márciusában a Trencsén csapatát vette át egy nehéz időszakban, feladata az volt, hogy stabilizálja a teljesítményt és kivezesse a csapatot a tabella alsó régiójából. 2024-ben a Nagymihály vezetőedzője lett, és a drámai hajrában – beleértve az osztályozót is – sikeresen megtartotta a csapatot az élvonalban. Érdekesség, hogy éppen a Nagymihály lesz az ellenfele az FC Kassa első mérkőzésén Straka irányítása alatt.

„Nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a nagy lehetőséget. Egy percig sem haboztam, mert a múltból tudom, mit jelent Kassa a futballban. Tisztában vagyok vele, hogy nehéz helyzetben érkezem – a csapat négy ponttal az utolsó helyen áll. Látom, hogy a játék összességében nem rossz, de egy dolog jól futballozni, és más dolog hatékonyan játszani. Ez utóbbiban kell előrelépnünk. Megpróbálok változtatni az alapvető dolgokon – a játékszervezésen és a fegyelmen. Minden hátul kezdődik, és elöl ér véget. Most még nem szeretnék célokról beszélni, az elsődleges feladat, hogy minél hamarabb kijussunk ebből a kellemetlen helyzetből. Két hazai mérkőzés következik egymás után, és jól tudjuk, mi a kötelességünk – nyerni. Az első lépés a Nagymihály elleni találkozó lesz, ezt szeretnénk sikerrel venni, aztán majd tovább látunk” – mondta a klub honlapjának Frantisek Straka röviddel azután, hogy megérkezett a Kassai Futballarénába.

A kassai klub először Radoslav Látalt, majd a Baník Ostrava B-csapatának mesterét, Josef Dvorníkot nézte ki, akinek a távozásához a morva klub nem járult hozzá. Ezután a szlovák Martin Sevela volt a jelölt, akinek azonban irreális anyagi igényei voltak. Ezután jött képbe Frantisek Straka.