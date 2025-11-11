Menesztette az FC Kassa Frantisek Straka vezetőedzőt – hivatalos

Frantisek Straka október elején vette át a kassai A-csapat edzői posztját, miután honfitársát, Roman Skuhravyt váltotta. Ekkor az FC Kassa labdarúgói az utolsó, 12. helyen álltak négy ponttal. Azóta öt mérkőzést játszottak, amelyekből mindössze három pontot szereztek a Nagymihály elleni győzelemnek köszönhetően.

Az elmúlt négy bajnoki találkozót elveszítették, és továbbra is a Niké Liga tabellájának utolsó helyén állnak. Hátrányuk az utolsó előtti Szakolca csapatához képest öt pont.

Strakával együtt távoztak a pályaedzők: Lubomír Kordanic, Matej Cobik Fercík és Marián Kello. A továbbiakban már nem Marek Sapara tölti be a sportigazgatói posztot.

„Az A-csapat edzésvezetésével Peter Cernákot bíztuk meg, aki klubunknál az U19-es korosztály edzője. Segítője Peter Singlár lesz, aki az őszi idényben a B-csapatnál segédedzőként dolgozott, valamint Jaroslav Kolbas, aki az U17-es együttest vezeti. Marek Sapara helyét Ján Gajdosík veszi át, aki az FC Kassa Akadémia szakmai igazgatója mellett megbízott sportigazgatói is lett” – árulta el a Nemzeti Sportnak Geri Ádám, az FC Kassa klubigazgatója.

A sportvezető lapunknak részletesen kifejtette, miért döntött a gyökeres változás mellett az FC Kassa vezetősége. „Nagyon hosszú kiértékelés és megbeszélés előzte meg ezt a döntésünket. Azt láttuk, hogy nem működik a szakmai rész, valamin változtatni kellett. Elveszítettük a nagyon fontos hétvégi bajnoki meccset Trencsénben (0–2), és sajnos a játék sem mutatta azt, hogy az edző tudott volna változtatni ezen a mélyrepülésen. Nyilván a sorozatos rossz döntések is vezettek ahhoz, hogy a tabella utolsó helyén állunk. Még 50 pont van játékban, így még nem kilátástalan a helyzet. Ezért gondoljuk úgy, hogy egészen új alapokra kell helyezni a szakmai munkát a felnőtt csapatnál és a klubban. Ezért távozik a sportigazgató és az egész szakmai stáb. Házon belül oldottuk meg az adott állapotot addig, míg megtaláljuk azt az edzőt, akivel közösen elérjük, hogy a következő idényben is az élvonalban szerepeljen a Kassa” – mondta Geri Ádám.

„Sohasem egyszerű komoly döntést meghozni. Ez az idényben a második edzőváltásunk. Ahogy már mondtam, a lejátszott öt meccs képe alapján egyértelmű volt, hogy változtatni kell. Nem szerettük volna, hogy az előttünk álló csapatok még jobban elhúzzanak tőlünk. Szükségünk van új impulzusra, teljesen más látásmódra. Ezért döntött úgy a vezetőség, hogy teljesen új szakmai stábbal dolgozunk a továbbiakban, amelynek tagjai új gondolatokkal, új erővel, energiával érkeznek. Bízunk benne, hogy kifizetődik ez a nehéz döntés, és meghozza a várt eredményt” – tette hozzá.

A magyar többségű klubban, amelynek játékosa a magyar Kovács Mátyás is, bíznak benne, hogy náluk is úgy történik majd, mint tavaly a DAC-nál: Xisco Munoz menesztése után a klub saját szakmai közegéből érkező Branislav Fodrek lett az edző, aki egy év alatt az élmezőnybe vezette a sárga-kékeket.