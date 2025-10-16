Budapesten exkluzív vetítésen mutatják be az ausztrál Puskás-dokumentumfilmet

A filmben megelevenednek Puskás Ferenc ausztráliai évei, Ange Postecoglou felemelkedése és a South Melbourne Hellas legendás korszaka – humorral, nosztalgiával és megható pillanatokkal – derül ki az esemény előzeteséből. A filmet angol nyelven, magyar felirattal mutatják be a közönségnek.

Az exkluzív filmvetítést megelőző panelbeszélgetés vendége lesz Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Puskás-örökség nagykövete, valamint Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó-szövetség tanácsadója.

Az esemény helyszíne a Puskás Aréna toronyépületénél található Puskás Múzeum. A kezdés október 22., szerda 17 óra.

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy az eseményre jegyek limitált számban, kizárólag elővételben válthatók személyesen a Puskás Múzeum jegypénztárában vagy banki átutalással. A belépőjegy ára 3000 forint/fő. További információ és jegyrendelés ezen az e-mail-címen: [email protected]

A Duna Televízión a londoni 6:3 évfordulóján, november 25-én mutatják be a filmet.