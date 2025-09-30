Kanadában is nagy tapsot kapott az ausztrál Puskás-dokumentumfilm

A dokumentumfilm plakátja (Fotó: Mari Törőcsik Hungarian Film Festival Toronto/FB)

Az Ange & the Boss: Puskas in Australia (Ange és a Főnök – Puskás Ausztráliában) alkotás a görög és a magyar filmfesztivál közös vetítésén került a nagyközönség elé Torontóban. Az eseményre meghívást kapott a városban élő olimpiai bajnokunk, Gyenge Valéria is, aki 73 esztendeje éppen úgy Helsinkiben lett aranyérmes, ahogy Puskás Ferenc. A szervezők meghívására szintén jelen volt lapunk főszerkesztője, Puskás-örökség nagykövete, Szöllősi György, aki a vetítésen találkozott olyan, Kanadában élő magyar futballrajongóval, aki elcsukló hangon mesélte, hogy életében először szurkolt a Puskás Arénában két hete a Magyarország–Portugália vb-selejtezőn. Volt olyan, magyar válogatott Puskás-mezben érkező néző, aki nem is beszél magyarul, s az érdeklődők egy része a görög közösség tagjai közül került ki, hiszen a Panathinaikosz és a South-Melbourne Hellas edzőjeként elért sikerei révén Puskás náluk is mitológiai hős.

Cameron Fink, a dokumentumfilm egyik alkotója magyar mezben, illetve népi mintás ruhában érkezett nézőkkel is fotózkodott (Fotó: Mari Törőcsik Hungarian Film Festival Toronto/FB)

Részt vett az eseményen az ausztrál Cameron Fink is, a dokumentumfilm egyik alkotója, aki Melbourne-ből repült a helyszínre. A vetítést követő beszélgetés során Alf De Blasis kanadai sportújságíró kérdéseire válaszolva Szöllősi György többek között arról beszélt, hogy az ausztrál filmesek alkotása milyen tökéletesen egyensúlyozott a sokszor komikus helyzetekbe kerülő, angolul „limitáltan” beszélő, mégis roppant szeretetreméltó és fantasztikusan sikeres, ausztrál bajnokcsapatot kovácsoló idős Puskás alakjának felelevenítésekor a kedves humort a tiszteletlenségtől elválasztó vékony mezsgyén. Emellett szó esett arról is, hogy amiként az ausztráloknak, görögöknek, spanyoloknak, úgy a kanadaiaknak is van egy „saját” Puskásuk, hiszen egyik első edzői feladatát Vancouverben vállalta a magyar világsztár 1967-ben.

Törőcsik Franciska

(Fotó: Mari Törőcsik Hungarian Film Festival Toronto/Facebook)

Ahogyan a fesztivál Facebook-bejegyezéséből kiderül, az eseménysorozat zárásaként átadták a különböző díjakat is. A legjobb film a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical lett, az idei életműdíjat Bodrogi Gyula kapta meg, a legjobb színésznőnek Törőcsik Franciskát (Hogyan tudnék élni nélküled?) választották meg, a legjobb színésznek járó díjat Blaskó Péter (Ők tudják, mi a szerelem) nyerte el, míg a közönségdíjat Robert Lantos kanadai-magyar filmproducer Barney és a nők (Barney's Version) című alkotása érdemelte ki.