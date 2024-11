Nagy sikerrel mutatták be az ausztrál Puskás-dokumentumfilmet

Melbourne-ben és Sydneyben is nagy sikerrel mutatták be a Puskás Ferenc ausztráliai szerepvállalásáról szóló, Ange & The Boss – Puskás in Australia (Ange és a Főnök – Puskás Ausztráliában) című dokumentumfilmet. Tony Wilson és Cam Fink alkotásának magyarországi bemutatója 2025 első felében várható.

A film plakátja Nagy sikerrel mutatták be a Puskás Ferenc ausztráliai szerepvállalásáról szóló, Ange & The Boss – Puskás in Australia (Ange és a Főnök – Puskás Ausztráliában) című dokumentumfilmet az ausztráliai 29. Görög Filmfesztiválon. Melbourne-ben telt ház, közel 1500 néző előtt játszották a filmet az Astor színházban, de a sydney-i szekcióban is telt házat vonzott a film. Erről Tony Wilson, a film társrendezője tájékoztatta Szöllősi Györgyöt, a Puskás-örökség nagykövetét, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. A puskas.com beszámolója szerint a filmet decemberben programjára tűzi a 44. palermói Paladino d'Oro sportfilmfesztivál is. A filmhez Magyarországon is forgatott az ausztrál stáb, az alkotás magyarországi bemutatója 2025 első felében várható. A film központi szereplője Ange Postecoglou, az angol Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur görög származású ausztrál szakvezetője is, aki abban a South Melbourne Hellasban futballozott 1984 és 1993 között, amelyet edzőként 1989 és 1991 között Puskás Ferenc irányított, és saját elmondása szerint edzői pályafutására éppen Puskás Ferenc volt a legnagyobb hatással. Postecoglou edzőként nyert Ázsia-kupát az ausztrál válogatott szövetségi kapitányaként, kétszeres skót bajnok a Celtickel, de volt japán és ausztrál bajnok is. Abban az időben, amikor Puskás Ferenc Ausztráliában dolgozott, az ausztrál labdarúgásban sok csapat nemzetiségi alapon szerveződött, a South Melbourne Hellast ott élő görögök alapították, akik Puskást a Panathinaikosszal elért sikerei (BEK-döntős és kétszeres görög bajnok) révén kedvelték meg, és Melbourne-be hívták edzőnek. A rendezőpáros: Cam Fink és Tony Wilson