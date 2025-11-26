Női kézilabda BL: megkezdődött a jegyárusítás a négyes döntőre

A magyar szövetség (MKSZ) sajtóközleménye szerint december 31-ig kedvezményes áron lehet belépőket vásárolni az ehffinal4tickets.eurohandball.com című hivatalos értékesítési felületen. A jegyek egyaránt érvényesek a szombati elődöntőkre és a vasárnapi helyosztókra is.

A kedvezményes belépők közül a legolcsóbb 12 900 forintba, a legdrágább pedig 78 900 forintba kerül. A VIP-csomagokért 240 ezer forintot kell fizetni.

Jövőre már 12. alkalommal játsszák Budapesten a női BL négyes döntőjét. Az MKSZ, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) és az EHF marketingcégének megállapodása értelmében 2027-ig biztosan a magyar főváros ad otthont a tornának.

A női BL csoportköre, amelyben nyolc forduló után már csak a címvédő Győri Audi ETO KC százszázalékos, a világbajnokság miatti szünet után január 10-én folytatódik majd.