Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda BL: megkezdődött a jegyárusítás a négyes döntőre

Vágólapra másolva!
2025.11.26. 14:38
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
kézilabda BL négyes döntő női kézilabda Bajnokok Ligája
Szerdán megkezdődött a jegyárusítás a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjére, amelynek június 6-án és 7-én ismét a budapesti MVM Dome ad otthont.

 

A magyar szövetség (MKSZ) sajtóközleménye szerint december 31-ig kedvezményes áron lehet belépőket vásárolni az ehffinal4tickets.eurohandball.com című hivatalos értékesítési felületen. A jegyek egyaránt érvényesek a szombati elődöntőkre és a vasárnapi helyosztókra is.

A kedvezményes belépők közül a legolcsóbb 12 900 forintba, a legdrágább pedig 78 900 forintba kerül. A VIP-csomagokért 240 ezer forintot kell fizetni.

Jövőre már 12. alkalommal játsszák Budapesten a női BL négyes döntőjét. Az MKSZ, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) és az EHF marketingcégének megállapodása értelmében 2027-ig biztosan a magyar főváros ad otthont a tornának.

A női BL csoportköre, amelyben nyolc forduló után már csak a címvédő Győri Audi ETO KC százszázalékos, a világbajnokság miatti szünet után január 10-én folytatódik majd.

 

kézilabda BL négyes döntő női kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Az FTC kilencgólos hátrányból fordított a Brest ellen a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.11.16. 17:32

Szikoráék otthon kaptak ki a Bistritától a női kézi BL-ben

Kézilabda
2025.11.16. 15:51

Ez a győriek éve volt a Bajnokok Ligájában, az ETO az összes mérkőzését megnyerte a sorozatban!

Kézilabda
2025.11.16. 15:34

Herrem remekelt, de csapata kikapott a kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.11.15. 21:37

Magabiztos metzi siker a debreceniek ellen

Kézilabda
2025.11.15. 19:35

Metzbe utazik a Loki, Hamarban teheti tökéletessé az évét az ETO

Kézilabda
2025.11.15. 09:05

Nyert az Ikast, és beérte pontszámban az FTC-t a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.11.09. 18:46

Veronica Kristiansen szerint a mostani minden idők legjobb Győri ETO-ja

Kézilabda
2025.11.09. 09:40
Ezek is érdekelhetik