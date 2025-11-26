Harmincegy NB I-es légiós a női kézi-vb mezőnyében

A bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő Győri Audi ETO KC 13 játékosa lesz ott a holland-német közös rendezésű tornán. Alább a hazánkban szereplő külföldiek:

Ausztria: Ines Ivancok (DVSC Schaeffler)

Brazília: Bruna de Paula (Győri Audi ETO KC), Milena Maria de Souza Menezes (Szombathelyi KKA), Rosa Kelly de Abreu (Dunaújvárosi KKA)

Csehország: Valerie Smetková (Szombathelyi KKA)

Dánia: Helena Elver (Győri Audi ETO KC), Kristina Jörgensen (Győri Audi ETO KC)

Franciaország: Hatadou Sako (Győri Audi ETO KC), Orlane Kanor (FTC-Rail Cargo Hungaria), Alicia Toublanc (DVSC Schaeffler), Emma Jacques (Esztergomi KC)

Hollandia: Kelly Dulfer (Győri Audi ETO KC), Dione Housheer (Győri Audi ETO KC), Bo van Wetering (Győri Audi ETO KC), Angela Malestein (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Horvátország: Katarina Pavlovic (Alba Fehérvár KC)

Lengyelország: Adrianna Placzek (DVSC Schaeffler)

Montenegró: Szuzana Lazovics (vezetőedző, Alba Fehérvár KC), Katarina Dzsaferovics (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Andrijana Tatar (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

Németország: Emily Vogel (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Norvégia: Kristine Breistöl (Győri Audi ETO KC), Emilie Hovden (Győri Audi ETO KC), Veronica Kristiansen (Győri Audi ETO KC), Vilde Ingstad (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Svédország: Linn Blohm (Győri Audi ETO KC), Nathalie Hagman (Győri Audi ETO KC), Anna Lagerquist (Győri Audi ETO KC), Kristin Thorleifsdóttir (DVSC Schaeffler)

Szerbia: Dragana Cvijics (FTC-Rail Cargo Hungaria), Jovana Jovovics (DVSC Schaeffler), Emilija Lazics (Alba Fehérvár KC)