Harmincegy NB I-es légiós a női kézi-vb mezőnyében

A bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő Győri Audi ETO KC 13 játékosa lesz ott a holland-német közös rendezésű tornán. Alább a hazánkban szereplő külföldiek:
Ausztria: Ines Ivancok (DVSC Schaeffler)
Brazília: Bruna de Paula (Győri Audi ETO KC), Milena Maria de Souza Menezes (Szombathelyi KKA), Rosa Kelly de Abreu (Dunaújvárosi KKA)
Csehország: Valerie Smetková (Szombathelyi KKA)
Dánia: Helena Elver (Győri Audi ETO KC), Kristina Jörgensen (Győri Audi ETO KC)
Franciaország: Hatadou Sako (Győri Audi ETO KC), Orlane Kanor (FTC-Rail Cargo Hungaria), Alicia Toublanc (DVSC Schaeffler), Emma Jacques (Esztergomi KC)
Hollandia: Kelly Dulfer (Győri Audi ETO KC), Dione Housheer (Győri Audi ETO KC), Bo van Wetering (Győri Audi ETO KC), Angela Malestein (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Horvátország: Katarina Pavlovic (Alba Fehérvár KC)
Lengyelország: Adrianna Placzek (DVSC Schaeffler)
Montenegró: Szuzana Lazovics (vezetőedző, Alba Fehérvár KC), Katarina Dzsaferovics (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Andrijana Tatar (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)
Németország: Emily Vogel (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Norvégia: Kristine Breistöl (Győri Audi ETO KC), Emilie Hovden (Győri Audi ETO KC), Veronica Kristiansen (Győri Audi ETO KC), Vilde Ingstad (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Svédország: Linn Blohm (Győri Audi ETO KC), Nathalie Hagman (Győri Audi ETO KC), Anna Lagerquist (Győri Audi ETO KC), Kristin Thorleifsdóttir (DVSC Schaeffler)
Szerbia: Dragana Cvijics (FTC-Rail Cargo Hungaria), Jovana Jovovics (DVSC Schaeffler), Emilija Lazics (Alba Fehérvár KC)
27. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG
A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)
CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán
C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay
D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer, Paraguay
E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom
F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína
G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba
H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán
A magyar válogatott csoportmérkőzései
November 27.: Magyarország–Szenegál
November 29.: Irán–Magyarország
December 1.: Magyarország–Svájc