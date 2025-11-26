Nemzeti Sportrádió

Az üzbég Sindarov nyerte meg a sakkvilágkupát

2025.11.26. 14:27
Javokhir Sindarov minden idők legfiatalabb világkupagyőztese lett (Fotó: FIDE)
Goa sakk Javokhir Sindarov Vej Ji Andrej Jeszipenko sakk-vk
Az üzbég Javokhir Sindarov végső sikerét hozta az indiai Goában rendezett sakkvilágkupa, amelyen négy magyar nemzetközi nagymester is szerepelt.

 

A 19 éves Sindarov a döntőben a 26 esztendős kínai Vej Jit győzte le, a klasszikus partikban játszott két döntetlent követően, rövidített játékidejű párharcban a vk honlapja szerint. Mindketten kijutottak a világbajnokjelöltek 2026-os tornájára, amelyre indulási jogot szerzett a vk-n harmadikként végzett orosz Andrej Jeszipenko is. Sindarov minden idők legfiatalabb világkupagyőztese lett.

Vej Ji a torna harmadik fordulójában, a 32 közé jutásért a rájátszásban, mindkét rapid mérkőzésüket megnyerve jutott túl Gledura Benjaminon. A többi magyar közül Rapport Richárd és Lékó Péter egyaránt a 16 közé kerülésért vívott párharcban esett ki, míg Kántor Gergelynek a második forduló jelentette a végállomást. A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó indult.

 

Goa sakk Javokhir Sindarov Vej Ji Andrej Jeszipenko sakk-vk
