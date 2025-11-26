Nemzeti Sportrádió

CIES: a Frankfurt gazdálkodik a legokosabban a futballpiacon, az FTC teljes mérlege is pozitív

2025.11.26. 13:55
Fotó: Getty Images
A svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legújabb elemzése ezúttal a világ legokosabban gazdálkodó futballklubjait vette górcső alá az átigazolások során 2021 januárja óta. A lista élén a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurt áll, 364 millió eurós bevétellel és 78 millió euró kiadással, s kiderült az is, hogy a magyar bajnok Ferencváros teljes mérlege is pozitív.

A CIES kimutatása szerint a világ legokosabban gazdálkodó futballklubja az átigazolások során az Eintracht Frankfurt, amely 78 millió eurót költött és 364 milliót keresett az igazolásokkal, azaz összességében 286 millió eurós pozitív kereskedelmi mérleget tud felmutatni. A lista második helyén a Brighton & Hove Albion (+221 millió euró), a harmadikon a VfB Stuttgart (+178 millió euró) található, majd pedig az Atalanta (+150 millió euró) és a Benfica (+147 millió euró) következik.

Forrás: CIES

Ha figyelembe vesszük a 2021 óta igazolt, s még szerződésben álló játékosokat, és kivonjuk a vételárat a statisztikai modell szerinti jelenlegi becsült piaci értékből (értékmérleg), akkor ugyancsak magasan az Eintracht Frankfurt a legjobb +670 millió eurós mérleggel. Ebben a tekintetben második helyen áll a Real Madrid (+591 millió euró), míg mondjuk a Manchester United a másik véglet, kimondottan negatív mérleggel (–482 millió euró).

Nem meglepetés, hogy a rangsor alján két sokat költő szaúdi klub található: az Al-Hilal 197 millió eurós, az Al-Naszr pedig 104 millió eurós mínuszban áll a CIES elemzése szerint.

A teljes listára egyetlen magyar csapatként a Ferencváros fért fel. Az NB I címvédője 2021 óta 25 millió eurót költött játékosokra és 18 milliót keresett eladásokból, ami ugyan hétmillió eurós mínuszt jelent, de az értékmérleg +8 millió euró, így a teljes kereskedelmi mérleg összességében +1 millió euró.

 

Fontos megemlíteni, hogy a rangsor csak azokat a klubokat tartalmazza, amelyeknek teljes átigazolási kiadásai és bevételei 2021 óta meghaladják a 10 millió eurót. A kimutatás figyelembe veszi a kiegészítő díjakat is, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen kifizették-e, valamint a továbbértékesítésből származó összegeket is. Az akadémiákról felkerülő fiatalok értelemszerűen nem szerepelnek a mérlegben. 

A teljes lista itt tekinthető meg! 

 

