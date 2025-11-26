Nemzeti Sportrádió

Reistad, Malestein, Vámos és a többiek – az NS szerint ők lehetnek a női kézilabda-vb csillagai

SZENDREI ZOLTÁN
2025.11.26. 11:33
Vámos Petra 25 éves korára vezéregyéniséggé vált
Bemutatjuk a november 26-án, szerdán rajtoló női kézilabda-világbajnokság tíz sztárjátékosát. A holland–német közös rendezésű tornán több nagy egyéniség is harcba szállhat a világ legjobbjával, Henny Reistaddal az MVP-címért.

Vámos Petra,   Magyarország, 25 éves, irányító  

Először a 2021-es tokiói olimpián mutatta meg a tehetségét a felnőttválogatottban, majd a valódi szintlépés az előző idényben történt meg. A világ egyik legjobb csapatában kevesebb mint fél év alatt beverekedte magát a kezdőbe, a francia Metz Handball nem kis részben neki köszönhetően a Bajnokok Ligája négyes döntőjéig veretlen volt a 2024–2025-ös évadban. Tavaly decemberben csak azért nem került be az Európa-bajnokság álomcsapatába, mert a norvég Henny Reistad irányítóként kapott benne helyet. A magyar válogatott bronzéremig tartó meneteléséből 25 góllal és 39 gólpasszal vette ki a részét. Energikus játékával fáradhatatlanul támadja a védőfalat, emellett klasszikus irányítói erényeket is csillogtat, 25 éves korára vezéregyéniséggé vált a nemzeti csapatban.

Odense Handball v Team Esbjerg, EHF Champions League Women, Odense, Denmark
Anna Kristensen (Fotó: Imago Images)

Anna Kristensen, Dánia, 25 éves, kapus  

A dánoknak az igazán nagy dobás még hiányzik, pedig a legutóbbi öt világeseményen kivétel nélkül érmesek voltak. A siker egyik általános receptjét, hogy „végy egy jó kapust”, Dánia már kipipálta: Anna Kristensen a legutóbbi Európa-bajnokság legértékesebb játékosa volt, 100 védés és 38 százalékos hatékonyság állt a neve mellett úgy, hogy a teljes tornát végigvédte.

HANDBALL - EHF EURO 2024
Pauletta Foppa (Fotó: Imago Images)

Pauletta Foppa,  Franciaország, 24 éves, beálló  

Két olyan beállóval, amilyen ő és Sarah Bouktit, a franciák állnak a legjobban ezen a poszton. Közülük Foppa a mezőny egyik legkiválóbb hármas védője is egyúttal, aki támadásban kegyetlenül fejezi be a helyzeteit, ha megkapja a labdát. A helyezkedése szintén az erőssége, nagyon jól képes pozíciót fogni a védők között, nem mellesleg szélsebesen indul.

250308 Goalkeeper Johanna Bundsen of Sweden during the International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft handball
Johanna Bundsen (Fotó: Imago Images)

Johanna Bundsen,  Svédország, 34 éves, kapus  

A kapus, aki a legutóbbi Eb-n a góllövőlista 124. helyén végzett úgy, hogy összesen 329 játékos szerzett gólt a kontinensviadalon. Ehhez persze elsősorban az kell, hogy az ellenfél üres kapus játékhelyzetben hibázzon, de Bundsen gyors helyzetfelismerése sem volt mellékes ebben a tíz esetben. A német HB Ludwigsburg csődje után Vámos Petra csapattársa lett a Metzben, 34 éves korára jutott el egy sztárcsapat kapujába.

GER, Deutschalnd vs. Daenemark, Handball, Frauen, Testspiel, Saison 2024/2025, 09.04.2025
Helena Elver (Fotó: Imago Images)

Helena Elver,  Dánia, 27 éves, irányító  

Az utolsó darab a győri kirakósban a dán irányító, aki ősszel stabilan jó teljesítményt nyújtott Per Johansson együttesében. A legjobban mégsem egy BL-meccs, hanem a Ferencváros ellen 32–17-re megnyert bajnoki sikerült neki, amikor kimagasló előkészítő játéka mellett nyolc góljával a mezőny legeredményesebbje volt. A dán válogatottal párhuzamosan ő maga is évről évre fejlődik, nem lennénk meglepve, ha végre vb-címre vezetné az északiakat.

Léna Grandveau (Fotó: AFP)

Léna Grandveau,  Franciaország, 22 éves, irányító  

A kapitánylegenda Olivier Krumbholz utolsó ajándéka a francia válogatottnak. Ő volt, aki a legutóbbi, Norvégiával szemben 31–28-ra megnyert világbajnoki finálét alig 20 évesen a semmiből feltűnve eldöntötte. A hajrában jobbátlövőként a védőjét rendre megverve több fontos gólt is dobott az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb női mérkőzésén. Az ősszel már a Metzben is jelentős szerepet kapott, amit 39 BL-gólja is bizonyít.

Kézilabda
6 órája

A szépen fejlődő női kézilabda-válogatott a közvetlen üldözők csoportjából várhatja a vb-t – NS-erősorrend

Már-már aggasztóan Európa-centrikusnak tűnik a női mezőny a vb előtt.
Angela Malestein (Fotó: AFP)

Angela Malestein,  Hollandia, 32 éves, jobbszélső  

A Ferencváros jobbszélsője ugyan nincs élete formájában, a világbajnokságon végig hazai pályán szereplő Hollandia mégis reménykedhet benne, hogy visszatér abba az állapotába, amiben nyolc-tíz gólt szokott szerezni. Technikás szélső, akinek megvan a kellő rutinja a vezérszerephez az éremről a 2019-es világbajnoki cím óta csak álmodó válogatottban.

Germany - North Macedonia
Emily Vogel (Fotó: AFP)

Emily Vogel,  Németország, 27 éves, balátlövő  

Több mint biztató ősz áll a 2024–2025-ös idényben csak önmagát kereső ferencvárosi mögött, már 42 gólt dobott a BL-ben úgy, hogy csapatában minden meccsen a jók között volt. A német válogatott mezében – nemzeti csapatával együtt – még várat magára egy világraszóló siker. Most hazai pályán minden lehetőségük meglesz rá, hogy az elődöntőig meneteljenek. Ő és a fiatal Viola Leuchter a vb egyik „leggyilkosabb” átlövőpárosát alkothatja.

Henny Reistad (Fotó: AFP)

Henny Reistad,  Norvégia, 26 éves, balátlövő  

A világ legjobb játékosa. Már-már gépies stílusban kézilabdázik. Stine Oftedal visszavonulása után még több teher nehezedett rá az Eb-n, de ezt is elbírta, a dánok elleni bécsi fináléban nyolcszor volt eredményes. A következő két olimpiai ciklusban gyakorlatilag minden gólrekordot átadhat a múltnak, amit a legutóbbi BL-idényben szerzett 154 találata is bizonyít. Kérdés, lesznek-e társai a további trófeák gyűjtéséhez?

firo : 13.07.2024 Handball Women, Women, International, National Team Germany, International Match, Friendly Match, Germany - Brazil
Bruna de Paula (Fotó: AFP)

  Bruna de Paula, Brazília, 29 éves, balátlövő  

A sportág történetének az egyik legjobban egy-egyező kézilabdázója, akinek e fantasztikus képességét már a harmadik idényben csodálhatjuk a Győri Audi ETO-ban. Amíg a magyar sztárcsapat 2024-es BL-sikere sokkal inkább volt köszönhető Stine Oftedal zsenijének, az idén címet védő együttesnek már ő volt az egyik legfontosabb „hozzátevője”. Egyértelműen ő jelenleg a legjobb Európán kívüli női kézilabdázó.

Simon Petra is bekerült a Handball World szaklap összeállításába, amely a szerdán (ma) kezdődő női kézilabda-világbajnokság legnagyobb sztárjait mutatja be.

A lista legfiatalabb tagja, a Ferencváros 21 éves irányítója kapcsán felidézték, hogy tavaly bronzéremhez segítette a magyar válogatottat a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, majd a világ legjobb fiatal játékosának választották.

Simon korábban az ifjúsági és a junior kontinenstornát is megnyerte, az ifjúsági világbajnokságon pedig bronzérmet szerzett. Klubcsapatával a bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte már.

A névsorban megtalálható az FTC beállója, a 35 éves Dragana Cvijics is, aki a közelmúltban visszatért a szerb válogatottba.

A legnagyobb sztárok között említik a 45 éves norvég kapust, Katrine Lundét, akinek ez lesz az utolsó világversenye, továbbá honfitársát, a 34 éves jobbátlövő Nora Mörköt, aki tíz térdműtét után is remek formában van. A lista harmadik norvég tagja a balátlövő Henny Reistad, akit 2023-ban és 2024-ben is a világ legjobb játékosának választottak. Olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címei mellett a 2022-es kontinensviadalon és a 2023-as vb-n is a torna legértékesebb játékosának megszavazták, kétszer pedig gólkirály lett a Bajnokok Ligájában.

Az összeállításban szerepel még a dán balátlövő, Anne Mette Hansen, a francia irányító, Léna Grandveau, a BL-címvédő Győrt erősítő svéd jobbszélső, Nathalie Hagman, a világbajnokság után a holland válogatottól elbúcsúzó irányító, Estavana Polman, továbbá a brazil jobbszélső, Alexandra Nascimento. (MTI)

Fotó: ÁrVAI kÁROLY
Simon Petra a világbajnokság legnagyobb sztárjai között

 

Kézilabda
2025.10.23. 13:57

27. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG

Részletes program és a magyar válogatott útja – a 2025-ös német, holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság adatbankja.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. november 22-i lapszámában jelent meg.)

Ezek is érdekelhetik