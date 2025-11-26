Reistad, Malestein, Vámos és a többiek – az NS szerint ők lehetnek a női kézilabda-vb csillagai

Vámos Petra, Magyarország, 25 éves, irányító

Először a 2021-es tokiói olimpián mutatta meg a tehetségét a felnőttválogatottban, majd a valódi szintlépés az előző idényben történt meg. A világ egyik legjobb csapatában kevesebb mint fél év alatt beverekedte magát a kezdőbe, a francia Metz Handball nem kis részben neki köszönhetően a Bajnokok Ligája négyes döntőjéig veretlen volt a 2024–2025-ös évadban. Tavaly decemberben csak azért nem került be az Európa-bajnokság álomcsapatába, mert a norvég Henny Reistad irányítóként kapott benne helyet. A magyar válogatott bronzéremig tartó meneteléséből 25 góllal és 39 gólpasszal vette ki a részét. Energikus játékával fáradhatatlanul támadja a védőfalat, emellett klasszikus irányítói erényeket is csillogtat, 25 éves korára vezéregyéniséggé vált a nemzeti csapatban.

Anna Kristensen (Fotó: Imago Images)

Anna Kristensen, Dánia, 25 éves, kapus

A dánoknak az igazán nagy dobás még hiányzik, pedig a legutóbbi öt világeseményen kivétel nélkül érmesek voltak. A siker egyik általános receptjét, hogy „végy egy jó kapust”, Dánia már kipipálta: Anna Kristensen a legutóbbi Európa-bajnokság legértékesebb játékosa volt, 100 védés és 38 százalékos hatékonyság állt a neve mellett úgy, hogy a teljes tornát végigvédte.

Pauletta Foppa (Fotó: Imago Images)

Pauletta Foppa, Franciaország, 24 éves, beálló

Két olyan beállóval, amilyen ő és Sarah Bouktit, a franciák állnak a legjobban ezen a poszton. Közülük Foppa a mezőny egyik legkiválóbb hármas védője is egyúttal, aki támadásban kegyetlenül fejezi be a helyzeteit, ha megkapja a labdát. A helyezkedése szintén az erőssége, nagyon jól képes pozíciót fogni a védők között, nem mellesleg szélsebesen indul.

Johanna Bundsen (Fotó: Imago Images)

Johanna Bundsen, Svédország, 34 éves, kapus

A kapus, aki a legutóbbi Eb-n a góllövőlista 124. helyén végzett úgy, hogy összesen 329 játékos szerzett gólt a kontinensviadalon. Ehhez persze elsősorban az kell, hogy az ellenfél üres kapus játékhelyzetben hibázzon, de Bundsen gyors helyzetfelismerése sem volt mellékes ebben a tíz esetben. A német HB Ludwigsburg csődje után Vámos Petra csapattársa lett a Metzben, 34 éves korára jutott el egy sztárcsapat kapujába.

Helena Elver (Fotó: Imago Images)

Helena Elver, Dánia, 27 éves, irányító

Az utolsó darab a győri kirakósban a dán irányító, aki ősszel stabilan jó teljesítményt nyújtott Per Johansson együttesében. A legjobban mégsem egy BL-meccs, hanem a Ferencváros ellen 32–17-re megnyert bajnoki sikerült neki, amikor kimagasló előkészítő játéka mellett nyolc góljával a mezőny legeredményesebbje volt. A dán válogatottal párhuzamosan ő maga is évről évre fejlődik, nem lennénk meglepve, ha végre vb-címre vezetné az északiakat.

Léna Grandveau (Fotó: AFP)

Léna Grandveau, Franciaország, 22 éves, irányító

A kapitánylegenda Olivier Krumbholz utolsó ajándéka a francia válogatottnak. Ő volt, aki a legutóbbi, Norvégiával szemben 31–28-ra megnyert világbajnoki finálét alig 20 évesen a semmiből feltűnve eldöntötte. A hajrában jobbátlövőként a védőjét rendre megverve több fontos gólt is dobott az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb női mérkőzésén. Az ősszel már a Metzben is jelentős szerepet kapott, amit 39 BL-gólja is bizonyít.