Reistad, Malestein, Vámos és a többiek – az NS szerint ők lehetnek a női kézilabda-vb csillagai
Vámos Petra, Magyarország, 25 éves, irányító
Először a 2021-es tokiói olimpián mutatta meg a tehetségét a felnőttválogatottban, majd a valódi szintlépés az előző idényben történt meg. A világ egyik legjobb csapatában kevesebb mint fél év alatt beverekedte magát a kezdőbe, a francia Metz Handball nem kis részben neki köszönhetően a Bajnokok Ligája négyes döntőjéig veretlen volt a 2024–2025-ös évadban. Tavaly decemberben csak azért nem került be az Európa-bajnokság álomcsapatába, mert a norvég Henny Reistad irányítóként kapott benne helyet. A magyar válogatott bronzéremig tartó meneteléséből 25 góllal és 39 gólpasszal vette ki a részét. Energikus játékával fáradhatatlanul támadja a védőfalat, emellett klasszikus irányítói erényeket is csillogtat, 25 éves korára vezéregyéniséggé vált a nemzeti csapatban.
Anna Kristensen, Dánia, 25 éves, kapus
A dánoknak az igazán nagy dobás még hiányzik, pedig a legutóbbi öt világeseményen kivétel nélkül érmesek voltak. A siker egyik általános receptjét, hogy „végy egy jó kapust”, Dánia már kipipálta: Anna Kristensen a legutóbbi Európa-bajnokság legértékesebb játékosa volt, 100 védés és 38 százalékos hatékonyság állt a neve mellett úgy, hogy a teljes tornát végigvédte.
Pauletta Foppa, Franciaország, 24 éves, beálló
Két olyan beállóval, amilyen ő és Sarah Bouktit, a franciák állnak a legjobban ezen a poszton. Közülük Foppa a mezőny egyik legkiválóbb hármas védője is egyúttal, aki támadásban kegyetlenül fejezi be a helyzeteit, ha megkapja a labdát. A helyezkedése szintén az erőssége, nagyon jól képes pozíciót fogni a védők között, nem mellesleg szélsebesen indul.
Johanna Bundsen, Svédország, 34 éves, kapus
A kapus, aki a legutóbbi Eb-n a góllövőlista 124. helyén végzett úgy, hogy összesen 329 játékos szerzett gólt a kontinensviadalon. Ehhez persze elsősorban az kell, hogy az ellenfél üres kapus játékhelyzetben hibázzon, de Bundsen gyors helyzetfelismerése sem volt mellékes ebben a tíz esetben. A német HB Ludwigsburg csődje után Vámos Petra csapattársa lett a Metzben, 34 éves korára jutott el egy sztárcsapat kapujába.
Helena Elver, Dánia, 27 éves, irányító
Az utolsó darab a győri kirakósban a dán irányító, aki ősszel stabilan jó teljesítményt nyújtott Per Johansson együttesében. A legjobban mégsem egy BL-meccs, hanem a Ferencváros ellen 32–17-re megnyert bajnoki sikerült neki, amikor kimagasló előkészítő játéka mellett nyolc góljával a mezőny legeredményesebbje volt. A dán válogatottal párhuzamosan ő maga is évről évre fejlődik, nem lennénk meglepve, ha végre vb-címre vezetné az északiakat.
Léna Grandveau, Franciaország, 22 éves, irányító
A kapitánylegenda Olivier Krumbholz utolsó ajándéka a francia válogatottnak. Ő volt, aki a legutóbbi, Norvégiával szemben 31–28-ra megnyert világbajnoki finálét alig 20 évesen a semmiből feltűnve eldöntötte. A hajrában jobbátlövőként a védőjét rendre megverve több fontos gólt is dobott az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb női mérkőzésén. Az ősszel már a Metzben is jelentős szerepet kapott, amit 39 BL-gólja is bizonyít.
A szépen fejlődő női kézilabda-válogatott a közvetlen üldözők csoportjából várhatja a vb-t – NS-erősorrend
Angela Malestein, Hollandia, 32 éves, jobbszélső
A Ferencváros jobbszélsője ugyan nincs élete formájában, a világbajnokságon végig hazai pályán szereplő Hollandia mégis reménykedhet benne, hogy visszatér abba az állapotába, amiben nyolc-tíz gólt szokott szerezni. Technikás szélső, akinek megvan a kellő rutinja a vezérszerephez az éremről a 2019-es világbajnoki cím óta csak álmodó válogatottban.
Emily Vogel, Németország, 27 éves, balátlövő
Több mint biztató ősz áll a 2024–2025-ös idényben csak önmagát kereső ferencvárosi mögött, már 42 gólt dobott a BL-ben úgy, hogy csapatában minden meccsen a jók között volt. A német válogatott mezében – nemzeti csapatával együtt – még várat magára egy világraszóló siker. Most hazai pályán minden lehetőségük meglesz rá, hogy az elődöntőig meneteljenek. Ő és a fiatal Viola Leuchter a vb egyik „leggyilkosabb” átlövőpárosát alkothatja.
Henny Reistad, Norvégia, 26 éves, balátlövő
A világ legjobb játékosa. Már-már gépies stílusban kézilabdázik. Stine Oftedal visszavonulása után még több teher nehezedett rá az Eb-n, de ezt is elbírta, a dánok elleni bécsi fináléban nyolcszor volt eredményes. A következő két olimpiai ciklusban gyakorlatilag minden gólrekordot átadhat a múltnak, amit a legutóbbi BL-idényben szerzett 154 találata is bizonyít. Kérdés, lesznek-e társai a további trófeák gyűjtéséhez?
Bruna de Paula, Brazília, 29 éves, balátlövő
A sportág történetének az egyik legjobban egy-egyező kézilabdázója, akinek e fantasztikus képességét már a harmadik idényben csodálhatjuk a Győri Audi ETO-ban. Amíg a magyar sztárcsapat 2024-es BL-sikere sokkal inkább volt köszönhető Stine Oftedal zsenijének, az idén címet védő együttesnek már ő volt az egyik legfontosabb „hozzátevője”. Egyértelműen ő jelenleg a legjobb Európán kívüli női kézilabdázó.
Simon Petra is bekerült a Handball World szaklap összeállításába, amely a szerdán (ma) kezdődő női kézilabda-világbajnokság legnagyobb sztárjait mutatja be.
A lista legfiatalabb tagja, a Ferencváros 21 éves irányítója kapcsán felidézték, hogy tavaly bronzéremhez segítette a magyar válogatottat a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, majd a világ legjobb fiatal játékosának választották.
Simon korábban az ifjúsági és a junior kontinenstornát is megnyerte, az ifjúsági világbajnokságon pedig bronzérmet szerzett. Klubcsapatával a bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte már.
A névsorban megtalálható az FTC beállója, a 35 éves Dragana Cvijics is, aki a közelmúltban visszatért a szerb válogatottba.
A legnagyobb sztárok között említik a 45 éves norvég kapust, Katrine Lundét, akinek ez lesz az utolsó világversenye, továbbá honfitársát, a 34 éves jobbátlövő Nora Mörköt, aki tíz térdműtét után is remek formában van. A lista harmadik norvég tagja a balátlövő Henny Reistad, akit 2023-ban és 2024-ben is a világ legjobb játékosának választottak. Olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címei mellett a 2022-es kontinensviadalon és a 2023-as vb-n is a torna legértékesebb játékosának megszavazták, kétszer pedig gólkirály lett a Bajnokok Ligájában.
Az összeállításban szerepel még a dán balátlövő, Anne Mette Hansen, a francia irányító, Léna Grandveau, a BL-címvédő Győrt erősítő svéd jobbszélső, Nathalie Hagman, a világbajnokság után a holland válogatottól elbúcsúzó irányító, Estavana Polman, továbbá a brazil jobbszélső, Alexandra Nascimento. (MTI)
27. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG
(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. november 22-i lapszámában jelent meg.)