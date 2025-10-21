Nemzeti Sportrádió

Az FTC volt szerb edzőjét meneszti a Szpartak Moszkva – sajtóhír

2025.10.21. 12:44
A Szport-Ekszpressz szerint kitelt Dejan Sztankovics ideje a Szpartaknál (Fotó: Getty Images)
Az orosz Szport-Ekszpressz szerint immár végleges, hogy a Ferencváros korábbi vezetőedzőjét, Dejan Sztankovicsot meneszti jelenlegi futballklubja, a Szpartak Moszkva.

A moszkvai sportnapilap, a Szport-Ekszpressz terjedelmes anyagában kész ténynek tekinti, hogy a Szpartak Moszkva hamarosan meneszti Dejan Sztankovicsot. A fővárosi klub spanyol sportigazgatója, Francis Cagigao már az utódot is megtalálhatta honfitársa, a korábban több spanyol élvonalbeli csapatnál is megfordult Luis García személyében.

A szerb szakember vezetésével a moszkvai együttes gyengélkedik az orosz élvonalban, 12 forduló után csak a hatodik, öt győzelem és négy döntetlen mellett három vereség szerepel a mérlegében. Sztankovics másfél éve vette át a fővárosiak irányítását, és a gárda folyamatosan hullámzó teljesítményén kívül azt is a szemére vetik a Szpartaknál, hogy számos fegyelmi ügye volt már, többször konfliktusba keveredett a játékvezetőkkel.

Sztankovicsot 2023 szeptemberében nevezték ki a Ferencváros vezetőedzőjének, posztjáról 2024 májusában távozott.

 

