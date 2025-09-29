Oroszországban a magyar válogatott elleni meccsről írnak, az MLSZ cáfol

Oroszország–Magyarország mérkőzést rendezhetnek 2026-ban, erről számolt be az orosz Sport24 című oldal. A portál úgy tudja, hogy a jövő évi versenynaptárt tervező MLSZ és az orosz szövetség képviselői egyeztetnek a felkészülési mérkőzés lehetőségéről.

Arról nincs információ, hogy a mérkőzést Oroszországban vagy Magyarországon rendeznék-e meg.

Oroszország 2022 óta, vagyis az ukrajnai háború kezdetétől ki van tiltva az európai futballporondról. Azóta az UEFA-tagállamok közül csak Szerbiával játszott felkészülési mérkőzést.

A Nemzeti Sport megkeresésére a Magyar Labdarúgó-szövetség cáfolta a Sport24 értesüléseit, nem tervezik, hogy pályára lépnek Oroszország ellen.