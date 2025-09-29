Nemzeti Sportrádió

Oroszországban a magyar válogatott elleni meccsről írnak, az MLSZ cáfol

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.29. 14:01
null
A két válogatott legutóbb a 2020-as Nemzetek Ligájában futballozott egymás ellen (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Oroszország Magyarország magyar válogatott MLSZ
Az orosz Sport 24 értesülései szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség és az Orosz Labdarúgó-szövetség arról tárgyal, hogy a két ország válogatottja jövőre felkészülési meccset játsszon egymással. Az MLSZ cáfolta ezt a hírt.

Oroszország–Magyarország mérkőzést rendezhetnek 2026-ban, erről számolt be az orosz Sport24 című oldal. A portál úgy tudja, hogy a jövő évi versenynaptárt tervező MLSZ és az orosz szövetség képviselői egyeztetnek a felkészülési mérkőzés lehetőségéről.

Arról nincs információ, hogy a mérkőzést Oroszországban vagy Magyarországon rendeznék-e meg.

Oroszország 2022 óta, vagyis az ukrajnai háború kezdetétől ki van tiltva az európai futballporondról. Azóta az UEFA-tagállamok közül csak Szerbiával játszott felkészülési mérkőzést.

A Nemzeti Sport megkeresésére a Magyar Labdarúgó-szövetség cáfolta a Sport24 értesüléseit, nem tervezik, hogy pályára lépnek Oroszország ellen.

 

Oroszország Magyarország magyar válogatott MLSZ
Legfrissebb hírek

Lőrincz Emil hatvanéves

Magyar válogatott
8 órája

Oroszország és Fehéroroszország újra teljes jogú tagja az IPC-nek

Egyéb egyéni
2025.09.27. 17:00

A magyar csapat 15. helyen végzett a flag football Eb-n

Egyéb csapat
2025.09.27. 15:50

Felavatták a Csepel SC megújult épületszárnyát

Labdarúgó NB II
2025.09.26. 10:46

Két vereség követte a magyarok győzelmét a flag football Eb-n

Egyéb csapat
2025.09.25. 19:49

Romániában jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar futsalválogatott

Magyar válogatott
2025.09.24. 20:52

Kiderült, a román drukkerek miért estek neki a csendőröknek és egymásnak a Magyarország elleni Eb-pótselejtezőn – fotó

Magyar válogatott
2025.09.24. 20:35

Felcsillant a remény a vb-részvételre

Népsport
2025.09.24. 09:27
Ezek is érdekelhetik