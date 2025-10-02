Balhéja után menesztheti Dejan Sztankovicsot a Szpartak – sajtóhír

Nem kezdte jól a 2025–2026-os idényt a Dejan Sztankovics vezette Szpartak Moszkva, amely az első öt fordulóban egy győzelem mellett két-két döntetlent és vereséget könyvelt el. Ezt követően kezdtek formába lendülni, egymás után két bajnokit nyertek, de a Dinamo Moszkva elleni 2–2-es derbin az akkor már sárgalapos Sztankovics a Dinamo fordítása után előbb olyan kevesen reklamált, hogy a játékvezető kiállította. Sztankovicsot segítői fogták le, hogy ne menjen neki a bírónak, akit később az öltözőfolyosón is sértegetett, ezért egy hónapra felfüggesztették.

Amíg viszont a szerb szakember eltiltását tölti, csapata mindkét bajnokiját megnyerte, így felkapaszkodott a tabella ötödik helyére, míg az Orosz Kupa csoportkörében egyszer győzött, egyszer kikapott.

A tizenötszörös orosz válogatott Dimitrij Bulikin a szerb Ria Novosti portálnak nyilatkozva utalt rá, hogy szerinte Sztankovics hamarosan távozhat a Szpartaktól – szúrta ki a csakfoci.hu.

„Senki nem fog most Sztankovicsnak második esélyt adni. Ha a következő meccseken nem javul a teljesítmény, szerintem hamarosan edzőváltás lesz. Nincsenek eredmények és az edző viselkedése sem tett jót sem a Szpartaknak, sem Sztankovicsnak” – mondta Bulikin, megjegyezve, hogy a Szpartak az előző idényben is elmaradt a várakozásoktól.

A b92.net szerb oldal a Metaratings orosz lap forrásaira hivatkozva arról írt, hogy a csapata következő három bajnokiján még eltiltott Sztankovics utódját keresik Moszkvába, s a Szpartak felvette a kapcsolatot az RB Leipziget korábban irányító Marco Roséval és a Fiorentina egykori vezetőedzőjével, Rafael Paladinóval, de egyik edző sem akar Oroszországban dolgozni, így a moszkvaiak tovább keresik Sztankovics utódját és a kérdés, hogy a szerb vezetőedző marad-e a kispadon az őszi szezon végéig.

A Szpartak egyébként 10 forduló után öt győzelemmel, három döntetlennel és két vereséggel a tabella ötödik helyén áll, míg az Orosz Kupa csoportkörében öt forduló után három sikerrel, egy vereséggel és egy tizenegyesekkel elveszített vereséggel áll.