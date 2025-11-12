Nemzeti Sportrádió

Dejan Sztankovicstól elköszönt a Szpartak Moszkva – hivatalos

2025.11.12. 08:08
Dejan Sztankovics másfél évig volt a Szpartak edzője (Fotó: Getty Images)
Az orosz labdarúgó-bajnokságban szereplő Szpartak Moszkva saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy a vártnál gyengébb eredmények miatt már nem Dejan Sztankovics a csapat vezetőedzője.

Már nem Dejan Sztankovics a Szpartak Moszkva vezetőedzője, a felek közös megegyezéssel váltak el egymástól, számolt be róla a patinás klub a honlapján és a közösségi oldalain. A klub közleményében a váltás okaként a várakozástól elmaradt eredményeket említi.

Dejan Sztankovics 2024 nyarán érkezett Moszkvába a Ferencvárostól, és első idényében negyedik helyig vezette a fővárosiakat. A most zajló bajnokságban 15 mérkőzésből hetet megnyert, négyet elbukott a Szpartak, és csak a hatodik helyen áll, nyolcpontos hátrányban a listavezető FK Krasznodartól.

A szerb szakember az Ahmat Groznij elleni múlt heti bajnokiján a játékvezető elleni kirohanásával is felhívta magára a figyelmet, de korábban is többször konfliktusba került a bírókkal. 

A Szpartak bejelentette, hogy ideiglenesen Vagyim Romanov veszi át a csapat irányítását, a 47 éves szakember eddig főleg az utánpótlásban dolgozott, az elmúlt másfél évben tagja volt Dejan Sztankovics szakmai stábjának is.

 

