Nemzeti Sportrádió

Oroszország és Fehéroroszország újra teljes jogú tagja az IPC-nek

Vágólapra másolva!
2025.09.27. 17:00
Újraválasztották Andrew Parsonst (Fotó: Getty Images)
Címkék
Oroszország Fehéroroszország Andrew Parsons Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) szombati szöuli közgyűlésén úgy döntött, hogy Oroszország és Fehéroroszország ismét teljes jogú tagja a szervezetnek. Az elnöki poszton újraválasztották a brazil Andrew Parsonst.

Oroszországot és Fehéroroszországot az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta sújtották szankciók az IPC-ben. 

A mostani döntéssel megnyílhat az út afelé, hogy a két ország sportolói – akár már a saját zászlójuk alatt és csapatban is – ott legyenek a márciusi, milánói-cortinai téli paralimpián. A versenyen szereplő hat sportág nemzetközi szövetségénél ugyanakkor továbbra is felfüggesztett a tagságuk, a kvalifikációs rendszer így egyelőre kidolgozásra vár.

A közgyűlésen további négy évre újraválasztották az IPC brazil elnökét, Andrew Parsonst, valamint felvették a tagok közé Bolíviát, Dél-Szudánt és a Nemzetközi Sportmászó Szövetséget. Így már 211 tagja van a szövetségnek, köztük 185 nemzeti paralimpiai bizottság.

Időhiány miatt az elnökségi tagok megválasztását elnapolták, erre majd később, egy online közgyűlés keretében kerül sor. A grémiumba Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is pályázik.

 

Oroszország Fehéroroszország Andrew Parsons Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
Legfrissebb hírek

IPC-tisztújítás: megválasztása esetén az egyensúlyra törekedne Szabó László

Egyéb egyéni
2025.09.22. 12:36

Milánó 2026: nincs változás, az oroszok semleges színekben versenyeznek majd

Téli sportok
2025.09.19. 17:05

A WADA 280 orosz sportolót büntetett eddig a moszkvai doppinglabor adatai alapján

Egyéb egyéni
2025.08.27. 15:41

Semlegesként visszatérhetnek az orosz vitorlázók

Egyéb egyéni
2025.07.24. 13:56

Az orosz női válogatott ott lehet a sakkcsapat-világbajnokságon Linaresben

Egyéb egyéni
2025.07.22. 13:00

Birkózás a békéért: 6–4-re verték az oroszok az amerikaiakat a KIMBA-n

Birkózás
2025.07.22. 09:16

Ovecskin az orosz jégkorong-válogatott visszavételét sürgeti

Jégkorong
2025.07.21. 15:56

„Meg fogjuk védeni sportolóink jogait” – a CAS-hoz fordul az Orosz Szánkószövetség

Egyéb egyéni
2025.07.17. 10:46
Ezek is érdekelhetik