Oroszország és Fehéroroszország újra teljes jogú tagja az IPC-nek

Oroszországot és Fehéroroszországot az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta sújtották szankciók az IPC-ben.

A mostani döntéssel megnyílhat az út afelé, hogy a két ország sportolói – akár már a saját zászlójuk alatt és csapatban is – ott legyenek a márciusi, milánói-cortinai téli paralimpián. A versenyen szereplő hat sportág nemzetközi szövetségénél ugyanakkor továbbra is felfüggesztett a tagságuk, a kvalifikációs rendszer így egyelőre kidolgozásra vár.

A közgyűlésen további négy évre újraválasztották az IPC brazil elnökét, Andrew Parsonst, valamint felvették a tagok közé Bolíviát, Dél-Szudánt és a Nemzetközi Sportmászó Szövetséget. Így már 211 tagja van a szövetségnek, köztük 185 nemzeti paralimpiai bizottság.

Időhiány miatt az elnökségi tagok megválasztását elnapolták, erre majd később, egy online közgyűlés keretében kerül sor. A grémiumba Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is pályázik.