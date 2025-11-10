Nemzeti Sportrádió

Balhé a két korábbi Fradi-edző meccsén: Sztankovics kiborult, Csercseszov válaszolt

2025.11.10. 09:10
Dejan Sztankovics (Fotó: Getty Images)
Dejan Sztankovics Sztanyiszlav Csercseszov orosz foci
Az orosz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában egymással mérkőzött meg a két korábbi ferencvárosi vezetőedző csapata, a Dejan Sztankovics vezette Szpartak Moszkva, valamint a Sztanyiszlav Csercseszov és Máté Csaba által irányított Ahmat Groznij. A meccset a moszkvaiak nyerték 2–1-re, ennek ellenére a játékvezető teljesítményével Sztankovics volt az elégedetlenebb, amire később Csercseszov válaszolt a sajtótájékoztatón.

A meccs lefújása után Dejan Sztankovics a pálya szélén adott interjút, amelyben elmondta, elégedett volt csapata hozzáállásával. A riporter ezután az iránt érdeklődött, hogy a mérkőzés végén a szerb tréner miért kiabálta a „szégyen” szót a játékvezetőnek, ezzel azonban kiborította Sztankovicsot – írta meg a Magyar Nemzet.

„Nem mondtam ilyet, csupán megköszöntem a mérkőzést, nem tudom, miről beszélsz – válaszolta már eleve felháborodva a kérdésre Sztankovics, majd még dühösebben és hevesebben folytatta. – Ez az egyetlen kérdésed, hogy mit mondtam a játékvezetőnek? Milyen riporter vagy te? Miért kérdezel ilyet? Miért provokálsz ezzel?  Értesz bármit is a futballhoz? Ha értenél, inkább a felállásról vagy a cserékről kellene kérdezned. De te és a társaid csak ilyenekről tudtok faggatni. Mégis mit akarsz?”

Sztankovics annyira felháborodott az újságíró kérdésein és a játékvezető ténykedésén, hogy később a sajtótájékoztatón sem jelent meg. Részt vett rajta viszont Sztanyiszlav Csercseszov, aki – jóval higgadtabb hangnemben – válaszolt kollégája kirohanására az újságíróknak: „Gratulálok a Szpartaknak a győzelemhez, de nem értem, miért kell minden mérkőzés lefújása után tajtékzania az edzői stábnak. Ez méltatlan a Szpartakhoz, hadd végezze a játékvezető a munkáját nyugodtan.”

Mint ismert, Sztankovics 2023 és 2024 között irányította a Ferencvárost, mielőtt a Szpartak Moszkva vezetőedzője lett. Csercseszov pedig 2021 és 2023 között volt a zöld-fehér csapat vezetőedzője.

 

