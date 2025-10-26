Átéltünk pár forró helyzetet, de végül megmutatkozott a csapat karaktere – Tuboly a DAC győzelméről

Nem volt egyszerű helyzetben a DAC, az elmúlt meccsek ugyanis nem az elképzelések szerint alakultak, a múlt héten például hazai pályán vereséget szenvedtek a Zsolnától. A kapufákat és a nagy helyzeteket is beleszámítva akár tíz gólt is szerezhettek volna, ám csak egyszer találtak be.

A múlt heti meccs után Branislav Fodrek vezetőedző és a játékosok is arról beszéltek, hogy még többet kell dolgozniuk, de biztosak benne, hogy „kiszakad a gólzsák”. „Jó előérzettel utaztunk Nagymihályba. Úgy szálltunk fel a buszra, hogy sokat fogunk utazni, alszunk egyet, a Zemplín stadionjában gólokat rúgunk, megszerezzük a három pontot, és jókedvűen az éjjel hazautazunk. Nagyon örülünk, hogy így is lett” – mosolygott a Nemzeti Sport megkeresésére Tuboly Máté, aki szó szerint a vérét adta a dunaszerdahelyi győzelemért.

„Igazi könyököst kaptam, vérzett tőle az orrom. Kicsit kellemetlen volt, de a három pont mindenre gyógyír – folytatta a magyar játékos, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy megszerezze második gólját a DAC mezében: megcsúsztatta a labdát, amely a jobb sarokba tartott, de a hazai Lukás Pauschek akrobatikus mozdulattal a kapufára mentett. – Sajnáltam, hogy nem ment be. Amikor a kapufa »megszólalt«, eszembe jutott a múlt heti, Zsolna elleni meccs… De derűlátó maradtam, és bíztam benne, hogy ilyen nem történik meg újra.”

A második félidő rosszul kezdődött a vendégek számára – az első lövés után vezetett a Nagymihály. „A szünetben megbeszéltük, hogy megnyomjuk az elejét, erre éppen az ellenkezője történt: gólt kaptunk. Tudtuk azonban, hogy sok idő van még hátra és megfordíthatjuk a meccset. Átéltünk pár forró helyzetet, de végül megmutatkozott a csapat karaktere és minősége – remek gólokat szereztünk és győztünk” – zárta mondandóját Tuboly Máté.

Redzic Damir remekül kezdte a szezont – az első öt meccsen négy gólt szerzett. A Slovan ellen megszakadt a sorozat, a háló helyett a kapufát találta el többször is, és sehogy sem akart megszületni az újabb gólja.

„Természetesen az első a csapat sikere, de ha ez a gólommal párosul, az a legjobb érzés. Nehéz meccset játszottunk, Nagymihályban ma minden volt – remek kezdés, majd fordított a hazai csapat, de végül megmutatkozott a mi minőségünk is. A hármas csere is lendített rajtunk” – mondta lapunknak Redzic Damir.

A magyar csatár pillanata a 68. percben jött el, amikor remek átadást kapott a tizenhatoson belül, és 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. „Tudtam, éreztem, hogy most nem a kapufát találom el, hanem végre gólt szerzek. Egyenlítettünk, és beindult a dunaszerdahelyi henger. Nemsokára jött Rama (Ammar Ramadan) és Viktor (Djukanovics) gólja is. A végén kiszakadt a gólzsák. Nagyon fontos három pontot szereztünk, a Kassa ellen folytatjuk” – fogalmazott Redzic, aki 486 játékperc után talált ismét a hálóba.

A DAC dominanciáját jól mutatják a statisztikai mutatók: xG: 2.89–0.64, lövések: 20–11, kapura tartó lövések: 11–5, nagy helyzetek: 7–1.

„Egy ilyen eredmény után elégedettek lehetünk. A Zsolna elleni peches mérkőzést követően most értékes és fontos három pontot szereztünk. A meccs kezdetétől a saját játékunkat játszottuk, és gyorsan meg is szereztük a vezetést. Az ellenfél ezután feléledt, egyenlített, majd a második félidőben egy hibánkat kihasználva előnybe is került. Ekkor a találkozó fordulóponthoz érkezett, de sikerült kivédekeznünk a hazai helyzeteket, majd kiegyenlítettünk, és gyorsan átvettük a vezetést, amelyet végül egy értékesített tizenegyessel meg is erősítettünk. Ez a győzelem egy erős és minőségi ellenféllel szemben különösen értékes. Örülünk, hogy mindhárom pontot hazavihetjük” – nyilatkozta Branislav Fodrek, a DAC mestere, aki remek érzékkel cserélt a 64. percben. A pályára lépő George Gagua két gólpasszt adott, ellene történt szabálytalanság után jött a tizenegyes is, Ammar Ramadan gólt szerzett, Samsindin Ouro pedig gólpasszt jegyzett.