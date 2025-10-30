Nemzeti Sportrádió

Aligha meglepő: Messi az MLS legjobban fizetett játékosa

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.30. 10:28
Lionel Messi Miamiban sem gombokért futballozik (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lionel Messi MLSPA Szon Hung Min Sergio Busquets Gazdag Dániel MLS Sallói Dániel
A Major League Soccer játékos-szakszervezete (MLSPA) nyilvánosságra hozta az amerikai labdarúgó-bajnokságban szereplő futballisták éves fizetését. A lista első helyén természetesen a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi áll, az Inter Miami sztárját az LAFC friss szerzeménye, Szon Hung Min követi, míg a dobogó legalsó foka az argentinhoz hasonlóan a floridaiak alkalmazásában álló Sergio Busquetsé. A magyar Gazdag Dániel a Columbus Crew második legjobban fizetett játékosaként 41. a rangsorban.

Az amerikai profi labdarúgó-bajnokság játékos-szakszervezete, a Major League Soccer Players Association nyilvánosságra hozta a ligában szereplő labdarúgók éves fizetéseit. A listán két számadatot találni: az alapfizetést, illetve az úgynevezett garantált kompenzációt, amely az alapfizetésből, valamint az aláírási pénzek, illetve a játékos szerződésében garantált egyéb bónuszok időarányos hányadából áll össze.

A rangsor élén nem meglepő módon Lionel Messi áll, aki alapfizetésként 12 millió dollárt (4 milliárd 12 millió forintot) kap, összesen pedig 20 446 667 dollárt (6 837 344 998 forint) keres egy esztendőben. Az argentin zsenit a Los Angeles FC-ben szereplő dél-koreai Szon Hung Min követi, neki összességében 11 152 852 dollár (3 729 502 555 forint) az éves járandósága. A dobogó legalsó fokán Messi volt és jelenlegi csapattársa, Sergio Busquets áll, neki összesítve 8 774 996 dollár (2 934 349 887 forint) szerepel a bérjegyzékében.

A lista első tíz helyezettje (Forrás: mlsplayers.org)

A liga magyarjai sem járnak rosszul: a Columbus Crew légiósa, Gazdag Dániel összesen 2 597 643 dollárt (868 649 221 forintot) keres – ezzel a 41. legjobban fizetett futballista a bajnokságban –, míg Sallói Dánielnek 1 300 000 dollár (434 718 700 forint) áll a fizetési papírján az MLSPA közlése szerint. Gazdag egyébként klubjának második legjobban kereső labdarúgója, az ohióiaknál egyedül Diego Rossi előzi meg.

 

Lionel Messi MLSPA Szon Hung Min Sergio Busquets Gazdag Dániel MLS Sallói Dániel
Legfrissebb hírek

Messi elárulta, mi a célja a jövő évi vb-n

Foci vb 2026
2025.10.28. 10:07

Gazdag fél órát kapott, csapata vereséggel kezdte az MLS rájátszását

Minden más foci
2025.10.28. 07:41

Lionel Messi hosszabbított Miamiban – hivatalos

Minden más foci
2025.10.23. 18:10

Magyar származású konferenciagyőztese lett az MLS-nek

Minden más foci
2025.10.19. 15:03

MLS: Messi-mesterhármas; Gazdag gólja is kellett a Columbus Crew fontos győzelméhez

Minden más foci
2025.10.19. 08:43

IFFHS: Messi a gólpassz-világrekorder, Puskás és Kocsis tartja dobogóközeli pozícióját

Minden más foci
2025.10.16. 12:51

Pascal Jansen kiváltságnak érzi, hogy New Yorkban élhet és edzősködhet

Képes Sport
2025.10.15. 21:35

Decemberben jön a Messi-kupa!

Minden más foci
2025.10.15. 21:29
Ezek is érdekelhetik