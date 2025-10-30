Aligha meglepő: Messi az MLS legjobban fizetett játékosa

Az amerikai profi labdarúgó-bajnokság játékos-szakszervezete, a Major League Soccer Players Association nyilvánosságra hozta a ligában szereplő labdarúgók éves fizetéseit. A listán két számadatot találni: az alapfizetést, illetve az úgynevezett garantált kompenzációt, amely az alapfizetésből, valamint az aláírási pénzek, illetve a játékos szerződésében garantált egyéb bónuszok időarányos hányadából áll össze.

A rangsor élén nem meglepő módon Lionel Messi áll, aki alapfizetésként 12 millió dollárt (4 milliárd 12 millió forintot) kap, összesen pedig 20 446 667 dollárt (6 837 344 998 forint) keres egy esztendőben. Az argentin zsenit a Los Angeles FC-ben szereplő dél-koreai Szon Hung Min követi, neki összességében 11 152 852 dollár (3 729 502 555 forint) az éves járandósága. A dobogó legalsó fokán Messi volt és jelenlegi csapattársa, Sergio Busquets áll, neki összesítve 8 774 996 dollár (2 934 349 887 forint) szerepel a bérjegyzékében.

A lista első tíz helyezettje (Forrás: mlsplayers.org)

A liga magyarjai sem járnak rosszul: a Columbus Crew légiósa, Gazdag Dániel összesen 2 597 643 dollárt (868 649 221 forintot) keres – ezzel a 41. legjobban fizetett futballista a bajnokságban –, míg Sallói Dánielnek 1 300 000 dollár (434 718 700 forint) áll a fizetési papírján az MLSPA közlése szerint. Gazdag egyébként klubjának második legjobban kereső labdarúgója, az ohióiaknál egyedül Diego Rossi előzi meg.