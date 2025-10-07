A FIFA nagy csatát vív Malajziával, a téma: egy furcsa honosítási hullám

A malajziai szövetség (FAM) kezdeti – és még mindig táplált – reményei szerint a Spanyolországban született Gabriel Felipe Arrocha és Jon Irazábal, továbbá Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (mindhármuk születési helye Argentína), Joao Figueiredo (sz: Brazília) és Héctor Hevel (sz: Hollandia) hozzásegíti az ország válogatottját ahhoz, hogy kijusson a 2027-es Ázsia-kupára.

A selejtező harmadik köre (ahol már közvetlenül a kijutás a tét) jól indult, az év első felében a malajziaiak Nepált (2–0) és Vietnámot (4–0) is legyőzték, a csapatban az idén debütáló hét felsorolt játékos közül Figueiredo, Holgado és Hevel gólt is szerzett. Azonban a FIFA szeptember 26-án kelt határozata értelmében az aranykornak vége, a hét labdarúgó egy évre szóló eltiltást kapott, mert hamis okmányokkal jutottak malajziai állampolgársághoz. (A nem maláj klubokban futballozók játékjogát munkáltatóik fel is függesztették – érintett a spanyol élvonalbeli Alavés is, Garcés az ő játékosuk.)

A FIFA a Vietnám elleni, júniusi Ák-selejtező után beérkező panasz nyomán indított átfogó vizsgálatot, és elsődleges hivatalos forrásból beszerzett adatokkal cáfolta a malajziai szövetség állítását, miszerint az említett hét labdarúgó legalább egyik nagyszülője Malajziában született, azaz mindannyian jogosan igényeltek és kaptak állampolgárságot. A nemzetközi szövetség arra jutott, hogy az általa beszerzett anyakönyvi kivonatok „egyértelmű ellentmondásban” állnak a malajziaiak által beadott iratokban foglaltakkal, és a nagyszülők eredeti spanyolországi, argentínai, brazíliai, hollandiai születési helyét csalárd módon változtatták malajziaira (Melaka, Penang, Johor, Sarawak).

Az ázsiai ország szövetsége azzal védekezett, hogy az egyik stábtag véletlenül egy közvetítő által szolgáltatott adatokat töltött fel a FIFA rendszerébe, és nem az illetékes malajziai hatóság (JPN) által kiállított hivatalos okmányokat – vagyis a játékosok ártatlanok.

Válaszul a FIFA hétfőn nyilvánosságra hozta az elmarasztaló döntését megalapozó teljes dokumentációt, egyúttal megkérdőjelezte, hogy a malajziai anyakönyvi hivatal képes volt hiteles okmányokat kiállítani ebben az esetben, mivel Badrul Hisham, a szervezet vezérigazgatója elismerte: nem tudták beszerezni az eredeti, kézzel írt anyakönyveket az illetékes levéltárakból – vagyis úgymond „hozott anyagból” kényszerültek dolgozni.

A malajziai szövetség kedden ismertetett álláspontja szerint kitart amellett, hogy az eltiltott (és fejenként 2000 svájci frankra megbüntetett) hét labdarúgó semmiben sem vétkes, a második körben elküldendő dokumentumaik hitelesek, ellenőrzött tényeken alapulnak, és a FIFA hibás döntést hozott.

Az ázsiaiak készítik a fellebbezésüket, meggyőződésük szerint hiteles dokumentumokat csatolnak, és bíznak abban, hogy már a Laosz elleni két októberi selejtezőn játszathatják a „heteket”, vagy ha akkor mégsem, a későbbiekben számíthatnak rájuk.