Az utolsó támadásban buktak el az olaszok ellen férfi vízilabdázóink

Inkább most kapjunk ki így, mint a közeledő belgrádi Európa-bajnokságon bármelyik mérkőzésünkön – bár felkészülési meccsen is kétségtelenül bosszantó egy utolsó másodperces góllal alulmaradni, főleg, hogy egyébként jól játszottunk. Rotterdamban a horvátok, Trebinjében az olaszok állták a tornagyőzelmünk útját, így mindkét csapat kétszer babrált ki velünk az Eb-felkészülési időszakban.

Egy perc után Nagy Ádám precíz félpályás gólpasszt adott az őrzőjéről leváló, kapásból betaláló Vigvári Vincének – Vincenzo Dolce egy perc múlva bombagóllal jelezte, nem maradtak az öltözőben az olaszok. Többször kontrafaultot fújtak ellenünk, az ellenfél két tiszta ziccert is kihasznált, mi kétszer emberelőnyből voltunk eredményesek az első negyedben.

A második szakaszban két olasz büntető is kimaradt (utóbbit, Francesco Condemi kísérletét Vogel Soma hárította). A kettő között Vigvári Vendel betalált ötméteresből, ezt Manhercz Krisztián és Vigvári Vince góljai követték – utóbbinál szinte lemásoltuk az első találatunkat, a félpályás gólpasszt Burián Gergely adta. Harmadik büntetőjüknél Matteo Iocchi nem kegyelmezett, de két gólnál közelebb nem jöttek a nagyszünetig.

Ezt sokáig őriztük, a záró szakaszban viszont el-elmaradtak a magyar gólok, Jacopo Alesiani két és fél perccel a vége előtt egyre hozta fel az olaszokat. Nem tudtunk reagálni a rivális felpörgésére: Francesco De Michelis előreíveléséből Lorenzo Bruni egyenlített, Iocchi pedig az utolsó támadásban durrantott rá bekkből. A labda utat talált a kapuba… A 10–9-es sikerrel az olaszoké lett a Trebinje-kupa.

VÍZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, TREBINJE

DÖNTŐ

OLASZORSZÁG–MAGYARORSZÁG 10–9 (3–3, 2–4, 1–1, 4–1)

Trebinje. V: Andjelics (szerb), Teixido (spanyol)

OLASZORSZÁG: DEL LUNGO – IOCCHI 3, DOLCE 2, Antonucci, Condemi, Di Somma, FERRERO 1. Csere: De Michelis (kapus), Carnesecchi, Alesiani 1, Del Basso, Gianazza 1, Bruni 1, Balzarini 1. Szövetségi kapitány: Alessandro Campagna

MAGYARORSZÁG: VOGEL SOMA – VIGVÁRI VINCE 2, Manhercz K. 1, Vismeg Zs., Burián, Nagy Ádám, Varga V. 1. Csere: Csoma (kapus), Angyal, Nagy Ákos 1, Kovács P. 1, VIGVÁRI VENDEL 2, Tátrai D., Batizi 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 13/3, ill. 14/5. Gól – ötméteresből: 3/1, ill. 1/1. Kiállítva (végleg, cserével): Di Somma (24. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – A torna elérte a célját, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, sokkal stabilabb védekezéssel, mint a felkészülés eddigi időszakában bármikor. Ez a mérkőzés is egy sor tanulsággal szolgált, például meg kell tanulni, hogy még a követhetetlen bíráskodás mellett is lezárjunk egy olyan meccset, amelyen vezettünk. Az elejétől érződött, hogy ez abszolút ikszes mérkőzés, azaz függetlenül attól, hogy kettővel, hárommal is vezettünk, benne volt, hogy ezután ők lőnek majd hármat egymás után.

A 3. helyért

Spanyolország–Görögország 17–10

Az 5. helyért

Szerbia–Franciaország 16–7