A húsz éve elhunyt Zavadszky Gáborra emlékezünk; egy hónap múlva rajtol a téli olimpia

2026.01.05. 23:30
Húsz évvel ezelőtt, 2006. január 6-án, 31 esztendősen hunyt el Zavadszky Gábor négyszeres válogatott futballista, aki tagja volt az 1996-ban Atlantában szereplő olimpiai válogatottnak is. Lapunk a két fiával, Rolanddal és Norberttel beszélgetett; az ikrek a 7. születésnapjuk előtt veszítették el az édesapjukat.  „Ma azt gondolom, kicsik voltunk ahhoz, hogy felfogjuk, mit jelent ez: soha többé nem találkozhatunk, nem beszélgethetünk apával” – mondta Zavadszky Norbert. „Évek óta minden kedden kimegyek a temetőbe, hacsak nem vagyok külföldön, vagy nagyon messze a fővárostól, ott a helyem” – tette hozzá Zavadszky Roland. Az FTC, a Dunaferr és az MTK néhai labdarúgójára korábbi edzői közül Egervári Sándor, Dunai II Antal és Bognár György is emlékezik.

Hétfőn elkezdte, kedden pedig Törökországban folytatja az edzéseket a Paksi FC.  A sérüléssel bajlódók közül Vas Gábor és Hahn János hazai környezetben folytatja a rehabilitációt, ugyanakkor Ádám Martin utazik, miként a kozármislenyi kölcsönből visszatérő Máté Csaba és Pesti Zoltán is, Pető Milán viszont a tavaszt kölcsönben a DVTK-nál tölti. Lapunk kérdésére a 25-szörös válogatott Böde Dániel elmondta: „Régen kaptunk a szünetre futóprogramot, aztán hat-nyolc héten keresztül csak edzettünk, vártuk, hogy végre folytatódjanak a küzdelmek. Most meg elmegyünk Törökországba, kilenc nap alatt játszunk négy meccset, hazajövünk, s már folytatódik is a bajnokság.”

Február 6-án megkezdődik a milánói–cortinai téli olimpia: Pavlova Maria Alexei Sviatchenko oldalán a párosok mezőnyében léphet jégre  – magyar színekben, és talán nem túlzás hozzátenni, hogy a duó akár a dobogóra is odaérhet. Mindamellett, hogy rövid pályás gyorskorcsolyázóink pontszerzésében is bízunk (jó lenne, ha nem szakadna meg a sorozat, 2006 óta ugyanis a honi sportág minden téli olimpiáról hozott pontot, pontokat, a legutóbbi két játékokon pedig két arany és két bronz is került a „zsákba”), egyértelmű, Pavlováék éremszerzése sporttörténelmi tett lenne, hiszen régóta nem kúszott fel magyar lobogó olimpián a műkorcsolyaversenyek eredményhirdetésekor.

