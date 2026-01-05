Nemzeti Sportrádió

A Fehérvár öt gólt lőtt, az FTC ötöt kapott az osztrák jégkorongligában

2026.01.05. 21:51
Nyert a Volán (Fotó: Hydro Fehérvár AV19/Facebook)
Az osztrák jégkorongligában (ICEHL) a Hydro Fehérvár AV19 5–2-re legyőzte a Grazot, az FTC viszont 5–1-re kikapott az Olimpija Ljubljanától.

Nem várt egyszerű feladat egyik magyar gárdára sem hétfőn az ICEHL-ben, hiszen a sérülésektől tizedelt két magyar együttes, a Fehérvár és a Ferencváros is élcsapattal játszott.

Fehérváron kiegyenlített játék után bő egy perccel a szünet előtt Németh Kristóf Maxime Lagacé kapus asszisztálásával előnyhöz juttatta csapatát. A második játékrész elején Erdély Csanád is hozzátette a magáét, ám később Kevin Roy szépített.

Az utolsó harmad igazi tűzijátékkal indult, két hazai gólra egy osztrák válasz érkezett. A kétgólos előnyre a hajrában Max Gerlach is ráütött egyet, így a Volán 5–2-re nyert.

A liga másik magyar csapata, a Ferencváros nehéz estét zárt a szlovén fővárosban, ahol gyorsan elszálltak a reményei: a hetedik percben a hazaiak kétszer is betaláltak, és a folytatásban sem álltak le, a meccs derekán már öttel ment a vendéglátó. A végén Molnár Dávid szépített, de a Ljubljana így is végig vezetve 5–1-re verte meg az FTC-t.

A Fehérvár a rájátszásselejtezőt érő 7. helyen áll, míg az újonc FTC – amely sorozatban hatodszor kapott ki és a legutóbbi kilenc összecsapásából nyolcat elveszített – jelenleg 11. helyezett.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)
ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–GRAZ 99ERS (osztrák) 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)
MET Aréna, 3165 néző. V: Fichtner (osztrák), Hronsky (szlovák), Gatol-Schafranek (osztrák), Konc (szlovák)
FEHÉRVÁR: REIJOLA – STIPSICZ (2), MESSNER (2) / Falus, Stajnoch / Nagy Dominik (1), Horváth Donát / Mihály Á. – ERDÉLY CS. 1 (1), Bartalis I., Kuralt (1) / Archibald, Hári J. 1, Gerlach 1 / Kulmala, Richards 1, Cheek (1) / Magosi, Németh K. 1, Terbócs (1). Edző: Ted Dent
GRAZ: Legacé – Holzer, Reiner / Brunner, BAILEN (2) / Stapelfeldt, Zündel – K. Roy 1, VELA, Currie (1) / P. Huber, Haudum, Kainz / Collins, Schiechl 1, Ganahl / Harnisch, Moosbrugger, Feldner. Edző: Daniel Lacroix
Kapura lövések: 32–39
Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 2/2
Fegyelmi büntetések: végleges kiállítás (Lenz Moosbrugger, Graz)

OLIMPIJA LJUBLJANA (szlovén)–FTC-TELEKOM 5–1 (3–0, 2–0, 0–1)
Ljubljana, 1354 néző. V: Groznik, Zrnic (mindketten szlovénok), Muzsik, Wimmler (osztrák)
LJUBLJANA: HORÁK – Masic (1), Brennan 1 (1) / Halbert, Kirichenko (1) / MACWILLIAM, Gregorc (1) / Crnovic, Bukovec – Sabolic, Boychuk, Drozg / Polei, Petan, Mahkovec 2 / Simsic 1, Quince (1), KAPEL (1) / PANCE 1 (2), Bericic (1), Sodja (1). Edző: Ben Cooper
FTC: Bálizs (Nagy Kristóf) – Hudec (1), Lindgren / Horváth M., L. Green / Seregély Máté, Tóth Gergely – Shaw (1), G. Green, Mattyasovszky / Galajda, Coulter, Tammela, / Mihalik A., Molnár D. 1, Schlekmann / Nagy Krisztián, Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 42–19
Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/0

További eredmények
EC KAC (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)
Vienna Capitals (osztrák)–Villach (osztrák) 5–2 (1–0, 1–2, 3–0)
Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Innsbruck (osztrák) 6–4 (3–2, 2–0, 1–2)
Bolzano (olasz)–Red Bull Salzburg (osztrák) 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

 
AZ ICEHL ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
  1. Klagenfurt3521356122–83+3974
  2. Graz3418565112–75+3770
  3. Salzburg3517639115–71+4466
  4. Bozen Südtirol3319239118–80+3864
  5. Olimpija Ljubljana36166212134–100+3462
  6. Pustertal Wölfe34163312118–96+2257
  7. Fehérvár AV193414221680–107–2748
  8. Vienna Capitals3412331687–101–1445
  9. Linz34115117110–112–244
10. Villach33121416101–112–1142
11. FTC3411161687–120–3341
12. Vorarlberg337341978–135–5731
13. Innsbruck354422584–154–7022

 

 

Ezek is érdekelhetik