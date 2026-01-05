A Fehérvár öt gólt lőtt, az FTC ötöt kapott az osztrák jégkorongligában

Nem várt egyszerű feladat egyik magyar gárdára sem hétfőn az ICEHL-ben, hiszen a sérülésektől tizedelt két magyar együttes, a Fehérvár és a Ferencváros is élcsapattal játszott.

Fehérváron kiegyenlített játék után bő egy perccel a szünet előtt Németh Kristóf Maxime Lagacé kapus asszisztálásával előnyhöz juttatta csapatát. A második játékrész elején Erdély Csanád is hozzátette a magáét, ám később Kevin Roy szépített.

Az utolsó harmad igazi tűzijátékkal indult, két hazai gólra egy osztrák válasz érkezett. A kétgólos előnyre a hajrában Max Gerlach is ráütött egyet, így a Volán 5–2-re nyert.

A liga másik magyar csapata, a Ferencváros nehéz estét zárt a szlovén fővárosban, ahol gyorsan elszálltak a reményei: a hetedik percben a hazaiak kétszer is betaláltak, és a folytatásban sem álltak le, a meccs derekán már öttel ment a vendéglátó. A végén Molnár Dávid szépített, de a Ljubljana így is végig vezetve 5–1-re verte meg az FTC-t.

A Fehérvár a rájátszásselejtezőt érő 7. helyen áll, míg az újonc FTC – amely sorozatban hatodszor kapott ki és a legutóbbi kilenc összecsapásából nyolcat elveszített – jelenleg 11. helyezett.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–GRAZ 99ERS (osztrák) 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)

MET Aréna, 3165 néző. V: Fichtner (osztrák), Hronsky (szlovák), Gatol-Schafranek (osztrák), Konc (szlovák)

FEHÉRVÁR: REIJOLA – STIPSICZ (2), MESSNER (2) / Falus, Stajnoch / Nagy Dominik (1), Horváth Donát / Mihály Á. – ERDÉLY CS. 1 (1), Bartalis I., Kuralt (1) / Archibald, Hári J. 1, Gerlach 1 / Kulmala, Richards 1, Cheek (1) / Magosi, Németh K. 1, Terbócs (1). Edző: Ted Dent

GRAZ: Legacé – Holzer, Reiner / Brunner, BAILEN (2) / Stapelfeldt, Zündel – K. Roy 1, VELA, Currie (1) / P. Huber, Haudum, Kainz / Collins, Schiechl 1, Ganahl / Harnisch, Moosbrugger, Feldner. Edző: Daniel Lacroix

Kapura lövések: 32–39

Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 2/2

Fegyelmi büntetések: végleges kiállítás (Lenz Moosbrugger, Graz)

OLIMPIJA LJUBLJANA (szlovén)–FTC-TELEKOM 5–1 (3–0, 2–0, 0–1)

Ljubljana, 1354 néző. V: Groznik, Zrnic (mindketten szlovénok), Muzsik, Wimmler (osztrák)

LJUBLJANA: HORÁK – Masic (1), Brennan 1 (1) / Halbert, Kirichenko (1) / MACWILLIAM, Gregorc (1) / Crnovic, Bukovec – Sabolic, Boychuk, Drozg / Polei, Petan, Mahkovec 2 / Simsic 1, Quince (1), KAPEL (1) / PANCE 1 (2), Bericic (1), Sodja (1). Edző: Ben Cooper

FTC: Bálizs (Nagy Kristóf) – Hudec (1), Lindgren / Horváth M., L. Green / Seregély Máté, Tóth Gergely – Shaw (1), G. Green, Mattyasovszky / Galajda, Coulter, Tammela, / Mihalik A., Molnár D. 1, Schlekmann / Nagy Krisztián, Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 42–19

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/0

További eredmények

EC KAC (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

Vienna Capitals (osztrák)–Villach (osztrák) 5–2 (1–0, 1–2, 3–0)

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Innsbruck (osztrák) 6–4 (3–2, 2–0, 1–2)

Bolzano (olasz)–Red Bull Salzburg (osztrák) 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel