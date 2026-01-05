Kézilabda: tornákkal kezdik 2026-ot a korosztályos fiúválogatottak
Korosztályváltás történt a tavalyi nyár végén az utánpótlás fiú kézilabda-válogatottaknál: a 2004-es és 2005-ös játékosok alkotta juniorcsapat Sótonyi László irányításával a 14. helyet szerezte meg a lengyelországi U21-es világbajnokságon, amivel elbúcsúzott az utánpótlásévektől.
Az U19-esek Gulyás István vezetésével Egyiptomban szerepeltek vb-n, és zártak a hetedik helyen. A fiatalok kétszer is egy góllal kaptak ki, például a későbbi győztes németek ellen, a negyeddöntőben. A 2006-os és 2007-es fiatalok az ifikorból felléptek a juniorok közé, a nyáron Európa-bajnokságon bizonyíthatnak majd, immáron U20-asként.
A serdülő fiúválogatott pedig Szabó Levente irányításával zárt az EYOF negyedik helyén. A 2008-as és 2009-es srácokra ifjúsági Eb vár.
Az emlegetett nyári eseményekig többször is találkoznak majd a nemzeti együtteseink, a közvetett felkészülés ezen a héten megkezdődik, az első idei összetartással.
Az új kerettel felálló
serdülők még ismerkednek egymással és a válogatott légkörével,
a tapasztalatszerzésre kiváló alkalom a következő néhány nap Balatonbogláron, ahol az edzések mellett három csapatos tornán is megméretik magukat a magyarok: január 9-én Svájc, 11-én pedig Szlovénia korosztályos együttesével találkoznak.
Az ifjúságiak Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián tréningeznek,
majd 8-án Dániával és 10-én Franciaországgal mérik össze a tudásukat.
A juniorok a hét első napjain Inárcson készülnek, aztán Csehország, pontosabban
Brno felé veszik az irányt,
ahol előbb 9-én, majd 10-én is összecsapnak a házigazdák válogatottjával.
(Kiemelt képünkön: a magyar csapat a tavaly nyári ifjúsági vb-n Forrás:IHF/kolektiff/Sasha Pahic Szabo)