Kézilabda: tornákkal kezdik 2026-ot a korosztályos fiúválogatottak

N. D. utanpotlassport.hu
2026.01.05. 19:52
null
A serdülő és az ifjúsági fiú kézilabda-válogatott hazai környezetben szerepel nemzetközi felkészülési tornán és a juniorokra is vár feladat ezen a héten.

Korosztályváltás történt a tavalyi nyár végén az utánpótlás fiú kézilabda-válogatottaknál: a 2004-es és 2005-ös játékosok alkotta juniorcsapat Sótonyi László irányításával a 14. helyet szerezte meg a lengyelországi U21-es világbajnokságon, amivel elbúcsúzott az utánpótlásévektől.

Az U19-esek Gulyás István vezetésével Egyiptomban szerepeltek vb-n, és zártak a hetedik helyen. A fiatalok kétszer is egy góllal kaptak ki, például a későbbi győztes németek ellen, a negyeddöntőben. A 2006-os és 2007-es fiatalok az ifikorból felléptek a juniorok közé, a nyáron Európa-bajnokságon bizonyíthatnak majd, immáron U20-asként.

A serdülő fiúválogatott pedig Szabó Levente irányításával zárt az EYOF negyedik helyén. A 2008-as és 2009-es srácokra ifjúsági Eb vár.

A magyar csapat a tavalyi EYOF-on Forrás: EOC

Az emlegetett nyári eseményekig többször is találkoznak majd a nemzeti együtteseink, a közvetett felkészülés ezen a héten megkezdődik, az első idei összetartással.

Az új kerettel felálló

serdülők még ismerkednek egymással és a válogatott légkörével,

a tapasztalatszerzésre kiváló alkalom a következő néhány nap Balatonbogláron, ahol az edzések mellett három csapatos tornán is megméretik magukat a magyarok: január 9-én Svájc, 11-én pedig Szlovénia korosztályos együttesével találkoznak.

Az ifjúságiak Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián tréningeznek,

majd 8-án Dániával és 10-én Franciaországgal mérik össze a tudásukat.

A juniorok a hét első napjain Inárcson készülnek, aztán Csehország, pontosabban

Brno felé veszik az irányt,

ahol előbb 9-én, majd 10-én is összecsapnak a házigazdák válogatottjával. 

(Kiemelt képünkön: a magyar csapat a tavaly nyári ifjúsági vb-n Forrás:IHF/kolektiff/Sasha Pahic Szabo)

