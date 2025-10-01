A Bajnokok Ligája-döntőre érkezik az új magyar és angol nyelvű Puskás-életrajz

Szöllősi György és Puskás Ferenc az első életrajzi könyvvel

A Hitel Kiadóval kötött megállapodás szerint egyszerre jelenik meg két nyelven a formátumában és struktúrájában is új, minden friss kutatási eredményt és újonnan előkerült dokumentumot feldolgozó „hivatalos” Puskás-biográfia. Szöllősi György szerző, lapunk főszerkesztője a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az új kiadáshoz „felbecsülhetetlen értékű segítséget” kap a felcsúti Puskás Intézettől, a Puskás Múzeumot és a Puskás Arénát üzemeltető Nemzeti Sportügynökségtől, valamint a Nemzeti Sporttól és a lapot is kiadó közmédiától.

Az első kiadás – Puskás címmel – húsz éve jelent meg a Nemzeti Sport gondozásában. Az Aranycsapat kapitányáról, a világbajnoki ezüstérmes, olimpiai bajnok labdarúgóról, a Real Madrid sztárjáról szóló életrajzi könyv azóta itthon több utánnyomást, egy bookazine formátumú kivonatos és két bővített, új kiadást ért meg, a brit piacra szerkesztett változatát pedig a Guardian az év sportkönyvei közé választotta 2015-ben. Ez alapján forgatták Almási Tamással a Puskás Hungary című dokumentumfilmet és részben a könyvben publikált adatok, történetek adták az alapját a Puskás, a musical forgatókönyvének, valamint Kemény Kristóf mesekönyvsorozatának és az abból készült rajzfilmsorozatnak is. A fényképes életrajzi füzeteknek pedig most készül a kilencedik (olasz) és a tizedik (arab) nyelvi változata.

„Miközben külföldön több regényt és színdarabot ihletett a legismertebb magyar lenyűgöző története és formálódnak a különféle játékfilm- és filmsorozattervek, megadatott, hogy hazaszállíthattuk Spanyolországból Puskás gazdag tárgyi örökségét és Schmidt Mária professzorasszony vízióját megvalósítva a múzeum műfajában is elmesélhettük a magyarok legnagyobb hatású XX. századi sikersztoriját” – fogalmazott Szöllősi György.

A múzeum a megújult Puskás Arénaban fogadja naponta hazai és külföldi látogatók százait, amelyben a jövő év május 30-án a Bajnokok Ligája döntőjét rendezik és ahol a legújabb Puskás életrajzi könyveket is bemutatják majd.