Az Alexandriai Könyvtár képviselője bejelentette: arab nyelvű Puskás-életrajz készül

Arab nyelven is megjelenik Puskás Ferenc életrajza – jelentette be hétfő reggel a Puskás Múzeumban Mahmud Ezzat, az Alexandriai Könyvtár (Bibliotheca Alexandrina) stratégiai tudományok központjának igazgatója és Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Puskás-örökség nagykövete, a könyv szerzője. Az afrikai intézményvezető és Budapestre érkező kollégái megnézték a Puskás Arénában látható kiállítást, majd a tárlat egyiptomi helyszínhez kapcsolódó darabja – az 1979 és 1984 között az al-Maszri csapatát irányító Puskás Ferenc és az al-Ahli edzőjeként dolgozó Kalocsay Géza közös fényképe – előterében sajtótájékoztatón ismertették a terv részleteit.

Az Egyiptom ellen lejátszott 1954-es válogatott mérkőzés hivatalos csapatzászlója

„Megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, Puskás Ferenc földjén és a róla elnevezett stadionban – kezdte köszöntőjét Mahmud Ezzat. – Nálunk Puskás neve ma is egyfajta brandnek számít, amit mi sem bizonyít jobban, mint a közelmúltban vetített egyiptomi mozifilm, amelynek főszereplőjét vele született tehetsége és focitudása miatt Puskásnak becézik. Tavaly ősszel az általunk szervezett nemzetközi újságíró-futballtornán fogadhattuk a magyar csapatot, és miután megkaptuk a Puskás-életrajz angol nyelvű változatát, felvetettem az ötletet, hogy el kellene készíteni a hiánypótló arab változatot is. Remélem, hogy az idén tizenötödik alkalommal megrendezendő futballkupa alkalmából, novemberben már a kész kiadványt mutathatjuk be Alexandriában.”

Mahmud Ezzat az arab nyelvű kiadás ötletgazdája (Fotó: Dömötör Csaba)

Szöllősi György hozzátette, jelenleg nyolc nyelven érhető el az illusztrált kiadvány, amelyből már készül az olasz verzió is, a Rézbong Kiadónál megjelenő arab nyelvű lesz a tizedik. A budapesti találkozó során a felek kölcsönösen díszplakettel ajándékozták meg egymást, és a kamerák előtt megmutatták a hivatalos csapatzászlót, amelyet Kairóban Puskás Ferenc vett át az ellenfél csapatkapitányától 1954. február 12-én, az Egyiptom–Magyarország (0:3) válogatott mérkőzés előtt. A Puskás Múzeumban szerepel egy másik zászló is az angol–magyar és a londoni 6:3-as győzelem után két és fél hónappal szervezett egyiptomi utazásról, a Puskás Ferenc hagyatékban megőrzött relikvia az 1954. február 14-i Alexandria–Magyar válogatott (2:14) mérkőzés emléke.