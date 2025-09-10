Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: Costa Rica a végén az iksznek is örülhetett Haiti ellen

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.10. 08:48
null
Keylor Navas három gólt is kapott Haiti ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Costa Rica vb-selejtezők CONCACAF Haiti
Négy mérkőzést rendeztek a közép-amerikai és a karibi labdarúgó-válogatottakat tömörítő CONCACAF-zóna világbajnoki selejtezőjében magyar idő szerint szerdán hajnalban: Honduras, Jamaica és Curacao otthon tartotta a három pontot, míg Costa Rica őrületesen izgalmas meccsen döntetlenre végzett Haitival.

A selejtezősorozat B-csoportjában Jamaica az első félidő hajrájában szerzett vezetést Trinidad és Tobago ellen, majd a második félidőben tette biztossá győzelmét hazai pályán. A csoport másik meccsén Bermuda kétszer is egyenlített Curacao vendégeként, de a meccset végül a hazaiak nyerték 3–2-re.

A C-csoportban játszották az egész forduló talán legizgalmasabb mérkőzését: Costa Rica hazai pályán már 2–0-ra is vezetett Haiti ellen, a vendégek azonban a második félidőben három perc alatt kiegyenlítettek, sőt a 86. percben a vezetést is megszerezték – nem kis meglepetésre. Costa Rica végül a 91. percben Juan Pablo Vargas találatának köszönhetően tudta otthon tartani legalább az egyik pontot.

A csoport másik meccsén Hondura odahaza 2–0-ra győzött Nicaragua ellen.

CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
3. KÖR, 2. FORDULÓ
B-CSOPORT
Jamaica–Trinidad és Tobago 2–0
Curacao–Bermuda 3–2
A CSOPORT ÁLLÁSA
1. Jamaica 6 pont
2. Curacao 4 pont
3. Trinidad és Tobago 1 pont
4. Bermuda 0 pont

C-CSOPORT
Costa Rica–Haiti 3–3
Honduras–Nicaragua 2–0
A CSOPORT ÁLLÁSA
1. Honduras 4 pont
2. Costa Rica 2 pont
3. Haiti 2 pont
4. Nicaragua 1 pont

Foci vb 2026
Tegnap, 7:49

Vb-selejtező: Suriname idegenbeli sikerrel a csoportja élére ugrott

Stanley Menzo csapata még sohasem járt világbajnokságon, most megnyílhat az út előtte.

A három csoportelső kijut a 2026-os világbajnokságra, a két legjobb második helyezett az interkontinentális selejtezőben folytatja. 

 

Costa Rica vb-selejtezők CONCACAF Haiti
Legfrissebb hírek

Bolívia legyőzte Brazíliát, és még reménykedhet a vb-kijutásban

Minden más foci
1 órája

A sokoldalú Joao Cancelót dicsőítik a portugálok a budapesti győzelem után – lapszemle

Magyar válogatott
2 órája

Kétgólos előnyt szórakozott el Románia Cipruson; kulcsfontosságú győzelmet aratott Ausztria Boszniában

Foci vb 2026
10 órája

A Zöld-foki-szigetek Kamerun legyőzésével egy lépésre a vb-től

Foci vb 2026
12 órája

Elhagyta az útlevelét, majdnem Törökországban rekedt Lamine Yamal – videó

Spanyol labdarúgás
23 órája

Nuno Campos: Ha rossz napot fognak ki a portugálok…

Magyar válogatott
Tegnap, 6:32

Litvánia megizzasztotta Hollandiát, Depay történelmet írt

Foci vb 2026
2025.09.07. 20:34

Vb-selejtezők: Vlahovics gólja is elég volt a szerbeknek Lettországban

Foci vb 2026
2025.09.06. 17:05
Ezek is érdekelhetik