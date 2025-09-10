Vb-selejtező: Costa Rica a végén az iksznek is örülhetett Haiti ellen

A selejtezősorozat B-csoportjában Jamaica az első félidő hajrájában szerzett vezetést Trinidad és Tobago ellen, majd a második félidőben tette biztossá győzelmét hazai pályán. A csoport másik meccsén Bermuda kétszer is egyenlített Curacao vendégeként, de a meccset végül a hazaiak nyerték 3–2-re.
A C-csoportban játszották az egész forduló talán legizgalmasabb mérkőzését: Costa Rica hazai pályán már 2–0-ra is vezetett Haiti ellen, a vendégek azonban a második félidőben három perc alatt kiegyenlítettek, sőt a 86. percben a vezetést is megszerezték – nem kis meglepetésre. Costa Rica végül a 91. percben Juan Pablo Vargas találatának köszönhetően tudta otthon tartani legalább az egyik pontot.
A csoport másik meccsén Hondura odahaza 2–0-ra győzött Nicaragua ellen.
CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
3. KÖR, 2. FORDULÓ
B-CSOPORT
Jamaica–Trinidad és Tobago 2–0
Curacao–Bermuda 3–2
A CSOPORT ÁLLÁSA
1. Jamaica 6 pont
2. Curacao 4 pont
3. Trinidad és Tobago 1 pont
4. Bermuda 0 pont
C-CSOPORT
Costa Rica–Haiti 3–3
Honduras–Nicaragua 2–0
A CSOPORT ÁLLÁSA
1. Honduras 4 pont
2. Costa Rica 2 pont
3. Haiti 2 pont
4. Nicaragua 1 pont
A három csoportelső kijut a 2026-os világbajnokságra, a két legjobb második helyezett az interkontinentális selejtezőben folytatja.