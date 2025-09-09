Luis Suárezt MLS-meccsekről is eltiltották

Ahogy beszámoltunk róla, balhéval ért véget a Ligák Kupája döntője, ahol a Seattle Sounders legyőzte az Inter Miamit.

Luis Suárez a lefújás után leköpte az ellenfél egyik stábtagját, ami miatt hatmérkőzéses eltiltást kapott a sorozatban. Az Inter Miami uruguayi támadójára ezután az MLS is kiszabott egy büntetést, így nem vehet részt a Charlotte, a Seattle és a D.C. United elleni bajnokikon.

A Seattle-nél Steven Lenhart stábtag engedélyét visszavonták a mostani idényre, így ő csak a lelátóról követheti a csapat meccseit.