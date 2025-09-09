Nemzeti Sportrádió

Luis Suárezt MLS-meccsekről is eltiltották

2025.09.09. 07:32
Luis Suárezt (9) az MLS is eltiltotta (Fotó: Getty Images)
Luis Suáreznek három Major League Soccer-mérkőzést is ki kell hagynia eltiltás miatt, miután a Seattle Sounders elleni Ligák Kupája-döntőben leköpte az ellenfél egyik stábtagját.
2025.09.01. 08:24

Botrányba fulladt a Ligák Kupája fináléja, Messiék lemaradtak a trófeáról

Luis Suárez sem villogott, de a „régi időket” idézve leköpte az ellenfél egyik stábtagját a lefújás után.

Ahogy beszámoltunk róla, balhéval ért véget a Ligák Kupája döntője, ahol a Seattle Sounders legyőzte az Inter Miamit.

Luis Suárez a lefújás után leköpte az ellenfél egyik stábtagját, ami miatt hatmérkőzéses eltiltást kapott a sorozatban. Az Inter Miami uruguayi támadójára ezután az MLS is kiszabott egy büntetést, így nem vehet részt a Charlotte, a Seattle és a D.C. United elleni bajnokikon.

A Seattle-nél Steven Lenhart stábtag engedélyét visszavonták a mostani idényre, így ő csak a lelátóról követheti a csapat meccseit.

