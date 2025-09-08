Hétfői sportműsor: Debrecenben és Zalaegerszegen is vb-selejtezőt rendeznek

SZEPTEMBER 8., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
12.15: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki
18.00: a portugál labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Puskás Aréna
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
B-CSOPORT, 2. FORDULÓ
20.45: Koszovó–Svédország, Pristina
20.45: Svájc–Szlovénia, Bázel (Tv: Arena4)
C-CSOPORT, 2. FORDULÓ
20.45: Fehéroroszország–Skócia, Zalaegerszeg
20.45: Görögország–Dánia, Pireusz (Tv: Match4)
I-CSOPORT, 6. FORDULÓ
20.45: Izrael–Olaszország, Debrecen (Tv: Spíler2)
L-CSOPORT, 6. FORDULÓ
20.45: Gibraltár–Feröer, Gibraltár
20.45: Horvátország–Montenegró, Zágráb (Tv: Spíler1)
AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Bissau-Guinea–Dzsibuti
D-CSOPORT
21.00: Líbia–Eswatini
E-CSOPORT
15.00: Zambia–Marokkó
G-CSOPORT
15.00: Mozambik–Botswana
18.00: Guinea–Algéria
18.00: Uganda–Szomália
H-CSOPORT
15.00: Egyenlítői-Guinea–Tunézia
18.00: Malawi–Libéria
I-CSOPORT
18.00: Madagaszkár–Csád
21.00: Ghána–Mali
FUTSAL
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
18.30: Berettyóújfalu–Nyíregyháza
18.30: Haladás–DEAC
18.30: Veszprém–Kecskemét
18.45: Magyar Futsal Akadémia–Nyírbátor
19.35: Aramis SE–Újpest
20.30: H.O.P.E. Futsal–PTE-PEAC
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Chicago Bears–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Philadelphia Phillies–New York Mets (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
15.25: mountain bike, világbajnokság (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Minden–Flensburg (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1133 (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
13.00 és 19.00: nyolcaddöntő
13.30: Lakotár Hanna–Nigina Uktamova (üzbég), 54 kg
16.00 körül: Kiss Levente–Malachi Georges (amerikai), 90 kg
20.15 körül: Kovács Kruzitó–Pawel Brach (lengyel), 60 kg
TENISZ
WTA 500-as torna, Guadalajara
22.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Udvardy Panna–Anna Rogers (amerikai)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, 1. FORDULÓ
19.00: Debreceni VSE-Master Good–VasasPlaket
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgó-vb-selejtezős összefoglaló. Régi csibészek Bánki Józseffel. Nemzeti Sport-jegyzet
8.00: Vendég: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár
9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei
12.00: Bajnokok Extra Szegő Tiborral, a középpontban Kürschner Izidor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, vendég: Bognár György, a Paks vezetőedzője
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: A csodák csodája
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, válogatottunk a portugálok elleni keddi vb-selejtezőre készül. Visszatekintés a hétvége sporteseményeire
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Újratöltve: az 1972-es müncheni olimpián történt terrortámadásról az érintettek interjúival
20.30: A Hét hősei rovat
21.00: Vendég: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, ism.
22.00: Aktuális sportesemények
22.30: Sportvilág