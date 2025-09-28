Harminchét lövés sem volt elég a DAC győzelméhez

„Két ellentétes félidőt produkáltunk. Az elsőben rosszul kezdtünk, meg is büntetett minket az ellenfél egy nagyon könnyű góllal. Aztán próbálkoztunk, de azt a félidőt a kukába dobhatjuk. A szünetben volt egy kis hangos szó az öltözőnkben, ezt meg is érdemeltük. A fordulás után már más volt a játék képe. Sajnos, nem sikerült egyenlítenünk az elején, pedig megvoltak a helyzetek, a ziccerek. Amikor sikerült az egyenlítés, nagyon bíztam benne, hogy meglesz a második. Hát sajnos, nem így lett” – kezdte a Nemzeti Sportnak a hazaiak középpályása, Tuboly Máté, aki a botlás okait elemezve arról is beszélt, hogy valószínűleg fejben nem voltak ott megfelelően a pályán.

„Lebecsülésről nem volt szó. Mi minden csapatot tisztelünk, a Niké Ligában nincs előre lefutott meccs. Az azonban ott lehetett hátul a fejünkben, hogy múlt héten a bajnok Slovan ellen jól játszottunk, közel volt a pontszerzés, akkor ma egy Komárom legyőzése nem lehet gond. Sajnos, nem így lett. Nagyon sok lövésünk volt, azonban türelmetlenek voltunk a befejezéseknél. Szomorkodni azonban nincs idő, ki kell elemezni ezt a meccset, és megyünk tovább. A jövő héten kétszer is pályára lépünk, és vissza kell térnünk a sikert hozó játékunkra” – zárta az U21-es magyar válogatott.

Redzic Damir gyorsaságával, dinamikájával és cseleivel sok borsot tört a komáromi védelem orra alá. A 76. percben ő harcolta ki a büntetőt, amit Viktor Dukanovic értékesített. Az utolsó másodpercekben pedig már-már emelhette volna a kezét gólörömre: a labda túljutott a vendégek kapusán, ám Ganbol Gambajar a gólvonalról a lécre fejelt, ahonnan a labda kifelé pattant.

„Bíztam benne, hogy befelé pattan, de sajnos nem így lett. Nagy kár az elhullajtott pontokért” – mondta a Nemzeti Sportnak a magyar játékos, aki a sportoldalak értékelése szerint a meccs legjobbja volt. „Nagyon nehéz beszélni a meccsről. Rögtön az utolsó sípszó után az öltözőbe vonultunk, ahol a mester intézett hozzánk pár szót. Sajnos csalódást okoztunk a szurkolóinknak. Gyorsan kaptunk egy elkerülhető gólt, aludtunk az elején. A szünet után felpörögtünk, veszélyesebbek voltunk, azonban csak egyenlíteni sikerült. Sajnos, ma nekem sem mentek a lövések. Közel tízszer próbálkoztam, de egy sem jutott el a kapuba. A mai meccs már a múlté, fel kell emelnünk a fejünket, hiszen a hét közepén Kassán egy újabb rangadó, és egy újabb nehéz meccs vár ránk” – tette hozzá Redzic.

Történelmi első pontját és gólját szerezte a Komárom a DAC ellen. Tavaly mindkét meccset a sárga-kékek nyerték (2–0, 1–0), most azonban döntetlennel távoztak a vendégek a MOL Arénából.

„Jól felkészültünk, megvolt a meccstervünk. Sikerült megszereznünk a vezetést, és utána kompaktak tudtunk maradni, jól védekeztünk. Lehetett látni, hogy a DAC dominált, náluk volt többet a labda, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy helyzeteket nem sikerült nekik kialakítani. Kár a tizenegyesért. Végül egy pontot szereztünk, amely szerintem pár nap múlva felértékelődik” – nyilatkozta lapunknak a vendégek játékosa, Tamás Nándor, aki bízik benne, hogy a következő fordulóban jönnek a győzelmek, és a KFC feljebb lép a jelenlegi tizenegyedik helyről a táblázatban.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

9. FORDULÓ

Dunaszerdahelyi AC–Komáromi FC 1–1 (0–1)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 5650 néző

DAC 1904: Popovics – Kapanadze (Kacsaraba, a szünetben), Blazek, Nemanic, Méndez (Gauga, 64.) – Ouro (Corr, 73.), Tuboly, Gruber (Herc – a szünetben) – Redzic, Djukanovics, Ramadan

Komárom: Száraz – Smehyl, Spiriak, Rudzan, Palán – Kiss (Gambos, 55.), Ozvolda (Németh T., 90.) – Ganbold, Zák, Tamás (Ivanics, 69.) – Mashike Sukisa (Bayemi, 69.)

Gólszerző: Djukanovics (76. – 11-esből), ill. Zák (7.)