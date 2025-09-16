Nemzeti Sportrádió

Gól és gólpassz Luís Figótól, a Portugál Legendák legyőzték a többi világklasszist

K. Zs.K. Zs.
2025.09.16. 11:28
A serleg a portugáloké, aki felemeli: Luís Figo (Fotó: Imago Images)
Portugália legendák Luís Figo világválogatott
Luís Figo góllal és gólpasszal vette ki a részét a Portugál Legendák 4–1-es győzelméből hétfő este – a lisszaboni jótékonysági labdarúgó-mérkőzésen a három aranylabdást pályára küldő nemzetközi sztárcsapat (World Legends) volt az ellenfél.

A házigazdák Pauleta fejesével szereztek vezetést, Hélder Postiga fejelte be a második góljukat Luís Figo beadásából.

A leshatárról kilépő Michael Owen szépített (rajta kívül Kaká és Hriszto Sztoicskov képviselte az aranylabdásokat a vendégcsapatban), erre aranylabdás válasz jött Figótól, majd Pepe állította be a 4–1-es végeredményt.

A Legends Charity Game célja legalább egymillió euró összegyűjtése volt különböző jótékonysági szervezetek javára; ezek egyike az Ukrán Vöröskereszt – nem véletlenül lépett pályára a vendégcsapatban az ukrán profi ökölvívó-világbajnok, Olekszandr Uszik.

A CSAPATOK:

 

Portugália legendák Luís Figo világválogatott
