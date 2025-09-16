Gól és gólpassz Luís Figótól, a Portugál Legendák legyőzték a többi világklasszist

A házigazdák Pauleta fejesével szereztek vezetést, Hélder Postiga fejelte be a második góljukat Luís Figo beadásából.

A leshatárról kilépő Michael Owen szépített (rajta kívül Kaká és Hriszto Sztoicskov képviselte az aranylabdásokat a vendégcsapatban), erre aranylabdás válasz jött Figótól, majd Pepe állította be a 4–1-es végeredményt.

A Legends Charity Game célja legalább egymillió euró összegyűjtése volt különböző jótékonysági szervezetek javára; ezek egyike az Ukrán Vöröskereszt – nem véletlenül lépett pályára a vendégcsapatban az ukrán profi ökölvívó-világbajnok, Olekszandr Uszik.

A CSAPATOK: