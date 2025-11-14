A pótselejtező elérésére több, mint 80 százalék esélye van a magyar válogatottnak a számítások szerint

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatának 5. fordulójában 1–0-ra nyert Örményország vendégeként. Mivel az írek legyőzték Portugáliát (2–0), így a vasárnapi (Írország elleni, budapesti) mérkőzés eredményétől függően a csoport első, második vagy harmadik helyén is végezhetünk.

A mérkőzéseket követően gyakran elővesszük a Football Meets Data elemzőoldal valószínűségszámításait. Ez alapján a magyar válogatottnak jelenleg 82.7 százalék esélye van a pótselejtező elérésére, vagyis a második helyre, míg 16.8 százalék esélye a harmadikra, amit szeretnénk elkerülni. A csoportgyőzelemre (így az egyenes ági vb-részvételre) mindössze 0.4 százalék esélyt lát az oldal. Ehhez ugyebár magyar győzelem és portugál vereség kellene, vagy háromgólos magyar siker és iksz a portugál–örményen.

Despite the defeat, 🇵🇹 Portugal still in the driving seat.



A point at home v 🇦🇲 Armenia should be enough.



Huge Playoff decider in Budapest: 🇭🇺 v 🇮🇪! pic.twitter.com/E0nx4hC32I — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 13, 2025

EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok

ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai, Sallai (Tóth A., 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Varga B. (33.)

VASÁRNAPI PROGRAM

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Portugália–Örményország, Porto (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!