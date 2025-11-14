Nemzeti Sportrádió

A pótselejtező elérésére több, mint 80 százalék esélye van a magyar válogatottnak a számítások szerint

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2025.11.14. 10:46
null
Ön szerint hanyadik helyen végez a magyar válogatott a csoportjában? (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Portugália Magyarország vb 2026 vb-selejtező Football Meets Data Írország magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
A Football Meets Data elemzőoldal számításai szerint a magyar labdarúgó-válogatottnak több, mint 80 százalék esélye van a vb-pótselejtező elérésére jelenleg.

  

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatának 5. fordulójában 1–0-ra nyert Örményország vendégeként. Mivel az írek legyőzték Portugáliát (2–0), így a vasárnapi (Írország elleni, budapesti) mérkőzés eredményétől függően a csoport első, második vagy harmadik helyén is végezhetünk.

A mérkőzéseket követően gyakran elővesszük a Football Meets Data elemzőoldal valószínűségszámításait. Ez alapján a magyar válogatottnak jelenleg 82.7 százalék esélye van a pótselejtező elérésére, vagyis a második helyre, míg 16.8 százalék esélye a harmadikra, amit szeretnénk elkerülni. A csoportgyőzelemre (így az egyenes ági vb-részvételre) mindössze 0.4 százalék esélyt lát az oldal. Ehhez ugyebár magyar győzelem és portugál vereség kellene, vagy háromgólos magyar siker és iksz a portugál–örményen. 

EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai, Sallai (Tóth A., 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Varga B. (33.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
15.00: Portugália–Örményország, Porto (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

P

1. Portugália

3

1

1

11–  6

+5 

10

2. MAGYARORSZÁG

2

2

1

9–  7

+2 

8

3. Írország

2

1

2

6–  5

+1 

7

4. Örményország

1

4

2–10

–8 

3

 

 

Portugália Magyarország vb 2026 vb-selejtező Football Meets Data Írország magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Olvasóinknál Varga Barnabás lett a mieink legjobbja Örményország ellen

Magyar válogatott
22 perce

Vb-selejtező: norvég játékvezető az írek elleni sorsdöntő mérkőzésen

Foci vb 2026
35 perce

Vitális Milán: Azt kérte a kapitány, hogy stabilizáljam a középpályát

Magyar válogatott
1 órája

Az írek kapitánya befolyásolta a játékvezetőt? Ronaldo szerint igen

Foci vb 2026
1 órája

A portugál kapitány szerint túl szigorú volt Cristiano Ronaldo piros lapja

Foci vb 2026
1 órája

„Magyarország megfosztotta a lehetőségtől Örményországot” – elnézést kért a kapitány

Magyar válogatott
2 órája

Schäfer András: A második félidőben szörnyen játszottunk

Magyar válogatott
3 órája

Tóth Alex: Nehéz meccs volt, a végéig izgulni kellett

Magyar válogatott
4 órája
Ezek is érdekelhetik