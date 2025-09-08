Geri Ádám lett az Év sportszemélyisége Szlovákiában

„Ezt az elismerést rendkívül nagyra értékelem, főleg azért, mert a közönség szavazatai alapján nyertem el. Az eredmény erőt és motivációt ad a további munkához. Több mint háromezer szavazat számomra egyszerre kötelezettség és annak megerősítése, hogy Kassán sikerül összetartó közösséget építenünk. Ez a díj nemcsak az enyém, hanem az egész klubé. Ez nekünk nagyon fontos, mert Kassán ez egy diplomáciai küldetés is. Köszönöm a családomnak, a munkatársaimnak, a szlovák tulajdonosok bizalmát, és természetesen a többségi magyar tulajdonosokét is. Különösen Sántha Gergelyét, a klub felügyelőbizottságának elnökét, aki 2021-ben felkért, hogy vegyek részt ebben a projektben, ebben az együttműködésben. Az ő hozzáállása sokat jelentett, nélküle nem jutottunk volna el négy év alatt idáig” – mondta a Nemzeti Sportnak Geri Ádám, aki kiemelte minden ellenfelét, akik közül sokan kivételes sportmenedzserek, sportvezetők vagy olimpikonok, akiknek a munkáját és eredményeit nagyon tiszteli. Ugyanakkor nagyra értékeli azokat az embereket is, akik sporttal foglalkoznak, még ha a szavazásba nem is kerültek be. Ők alkotják szerinte a sportkörnyezet elengedhetetlen alapját Szlovákiában.

A Királyhelmecről származó klubigazgató elárulta lapunknak, hogy 14 éve még diplomamunkát írt a sportklubok menedzseléséről, mára pedig valóra váltotta elképzeléseit. „Nagyon örülök, hogy a kollégáimmal ez elmúlt évek munkájának köszönhetően látványosan fejlődött az FC Kassa: befejeződött Kassa Labdarúgó Aréna építése – amely az egyik legmodernebb Szlovákiában, nő a szurkolói közösség, és az utánpótlás-akadémia pedig az ország egyik legjobbja lett.“

Ami a jövőt illeti, Geri Ádám innovatív projekteket tervez. Nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a fenntarthatóságra, a mesterséges intelligencia bevonására, valamint az edzőképzés és a partnerségi háló bővítésére. „Az én szerepem nem a pályán van, hanem a háttérben – adminisztrációban, márkaépítésben, sportdiplomáciában. A siker kulcsa, hogy minden területen a legjobb szakemberek dolgozzanak” – fogalmazott a kassai klubigazgató.

Geri Ádám hozzátette, hogy a jövőben szeretné – többek között ezzel a sikerrel is – motiválni a kelet-szlovákiai gyerekeket. ,,Mint már említettem, Királyhelmecről származom, és azt szeretném üzenni a felvidéki fiataloknak, ha tanulnak, és tesznek az álmaikért, akkor elérik a céljaikat. Magyar vagyok, magyar az anyanyelvem, magyar tannyelvű elemi, illetve gimnáziumban jártam és Szlovákiában értem el mindezt.”