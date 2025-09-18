Nemzeti Sportrádió

Drúz vendégek látogattak a Puskás Akadémiára

T. Z.T. Z.
2025.09.18. 20:51
Drúz vendégek a Puskás Akadémián (Fotó: puskasakademia.hu)
Szombaton megható találkozásnak adott otthont a Puskás Akadémia: egy izraeli drúz futballista gyerekekből álló csoport érkezett látogatóba – adta hírül az intézmény a hivatalos weboldalán.

A Puskás Akadémia honlapján közzétett beszámolóból kiderült, a 8–13 éves sportolók mindannyian túlélői annak a tavaly júliusban Majdal Shams (A Napfény Tornya) nevű település ellen elkövetett rakétatámadásnak, amely tizenkét gyermek életét követelte. Olyanokét, akik éppen az edzésüket végezték. A csoportot Ehab Willy, a település alpolgármestere kísérte, akinek egyik fia is megsebesült a szörnyű tragédiában. Mint elmondta, a gyermekén életmentő műtétet hajtottak végre, a gyógyulása rendben halad, olyannyira, hogy tavasszal szüleivel együtt Magyarországra látogat. Hozzátette, hogy a sérültek közül már senki nem szorul ápolásra, a lelki bajok orvoslása azonban hosszú éveket vehet még igénybe.

Mint a honlapon írták, a csoport magyarországi látogatásának célja, hogy az Izrael Állam Nagykövetsége által szervezett programok segítségével a gyerekek új élményekhez jussanak, és enyhüljenek a tragédia által elszenvedett traumák.

Az élménysorozat lezárásaként érkeztek szombaton a Puskás Akadémiára, ahol Vaskó Tamás, az akadémia operatív igazgatója fogadta őket. A csoporttal tartott Aram Shker, a mindössze 22 éves középső védő, aki fiatal kora ellenére már asszisztens edzőként dolgozik Izraelben. A gyerekek százával készítették a fényképeket a Pancho Arénában és a stadion környékén, majd különleges meglepetésben részesülhettek, hiszen a Puskás Akadémia játékosa, Mose Szemel anyanyelvükön köszöntötte őket.

A látogatás végén az ifjú vendégek megnézték a Puskás Akadémia U16-os csapatának Ferencváros elleni bajnoki mérkőzését, majd a búcsú pillanatai következtek. 

 

