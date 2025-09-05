„Csak a jó dolgok maradtak meg” – Lionel Messi az utolsó hazai vb-selejtezője után

„Igyekszem jól érezni magam és őszinte lenni magamhoz – idézte a Marca a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit. – Sok érzelem kavarog most bennem, tudtam, hogy ez lesz az utolsó világbajnoki selejtezőm hazai közönség előtt. Sok mindent átéltem már ezen a pályán, jó és kevésbé jó dolgokat is, de a szurkolóink előtt mindig nagy öröm pályára lépni. Évek óta élvezzük a meccseket és boldogok vagyunk.”
Messi beszélt arról is, hogy szíve szerint még sokáig játszana a válogatottban, az életkora azonban már nem teszi ezt lehetővé: „Nem szeretem, nem akarom... De az idő sajnos telik, én pedig függök tőle.”
„Mindig is arról álmodtam, hogy itt, a szurkolóim előtt fejezzem be a pályafutásomat. Csak a jó dolgok maradtak meg bennem. Sok éven át élveztem a barcelonai szurkolók szeretetét, és az volt az álmom, hogy itt, a hazámban is megkapjam ezt” – tette hozzá Messi.
Arra a kérdésre, hogy pályára lép-e a 2026-os világbajnokságon, Messi kitérő választ adott: „A legutóbbi világbajnokságom után azt mondtam, a korom miatt logikus, hogy nem leszek ott a következú tornán. De továbbra is izgatott és lelkes vagyok, s napról napra haladok. Kilenc hónap gyorsan elrepül, de mégis sok idő...” Hozzátette, már nincsenek elvársai saját magával szemben, a világbajnoki részvétele attól függ, hogy érzi majd magát a torna előtt.
„Még nem hoztam meg a döntést. Az idény végén jön az előszezon, aztán majd meglátjuk, hogy érzem magam” – fogalmazott.
Az Inter Miami klasszisa bejelentette azt is, hogy nem lép pályára az Ecuador elleni idegenbeli vb-selejtezőn, mivel szavai szerint pihenőre van szüksége.
Az Olé argentin portál egyébként szavazást is indított arról, hogy Messi pályára lép-e a jövő évi világbajnokságon. A voksolók körében az eredmény nagyon egyértelműen alakult: 93 százalék szavazott arra, hogy ott lesz a világeseményen.