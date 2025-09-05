„Csak a jó dolgok maradtak meg” – Lionel Messi az utolsó hazai vb-selejtezője után

„Igyekszem jól érezni magam és őszinte lenni magamhoz – idézte a Marca a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit. – Sok érzelem kavarog most bennem, tudtam, hogy ez lesz az utolsó világbajnoki selejtezőm hazai közönség előtt. Sok mindent átéltem már ezen a pályán, jó és kevésbé jó dolgokat is, de a szurkolóink előtt mindig nagy öröm pályára lépni. Évek óta élvezzük a meccseket és boldogok vagyunk.”

Messi beszélt arról is, hogy szíve szerint még sokáig játszana a válogatottban, az életkora azonban már nem teszi ezt lehetővé: „Nem szeretem, nem akarom... De az idő sajnos telik, én pedig függök tőle.”

„Mindig is arról álmodtam, hogy itt, a szurkolóim előtt fejezzem be a pályafutásomat. Csak a jó dolgok maradtak meg bennem. Sok éven át élveztem a barcelonai szurkolók szeretetét, és az volt az álmom, hogy itt, a hazámban is megkapjam ezt” – tette hozzá Messi.