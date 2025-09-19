Apja nyomdokain – a PSV szerződtette Klaas-Jan Huntelaar fiát

Seb Huntelaar 2009-ben született Madridban – édesapja akkoriban a Real labdarúgója volt –, mostanáig a Vitesse-ben futballozott, az idén februárban bemutatkozott a holland U16-os válogatottban.

Az édesapjához hasonlóan csatárt játszó Seb 2028 nyaráig írt alá az eindhoveniekhez, és kezdetben az akadémia U17-es csapatában mutathatja meg tudását.

A később 76 válogatott mérkőzésen 42 gólig jutó Klaas-Jan Huntelaar profi pályafutása hajnalán, 17 és 21 éves kora között volt a PSV labdarúgója. A Heerenveen, az Ajax és a Milan mezét is viselő csatár 2021-ben a német Schalkéban zárta le a karrierjét.