A holland rendőrség 230 Napoli-szurkolót vett őrizetbe a BL-meccs előtt

2025.10.21. 17:50
Fotó: EuroWatcher/X
A holland rendőrség 230 Napoli-szurkolót vett őrizetbe az olasz labdarúgócsapat kedd (ma) esti, PSV Eindhoven elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt.

A „begyűjtés” még hétfő este kezdődött – ekkor 180 személyt fogtak el –, mivel az olasz szimpatizánsok a rendőrségi közlemény alapján provokatívan viselkedtek és zavargásokat kezdeményeztek.

A hatóságok közölték, hogy négy PSV-szurkolót is előállítottak.

Az őrizetbe vett személyeket 24 órára kitiltották a városközpontból, illetve a stadionból.

A PSV–Napoli meccs 21 órakor kezdődik.

 

