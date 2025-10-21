A holland rendőrség 230 Napoli-szurkolót vett őrizetbe a BL-meccs előtt

A holland rendőrség 230 Napoli-szurkolót vett őrizetbe az olasz labdarúgócsapat kedd (ma) esti, PSV Eindhoven elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt.
A „begyűjtés” még hétfő este kezdődött – ekkor 180 személyt fogtak el –, mivel az olasz szimpatizánsok a rendőrségi közlemény alapján provokatívan viselkedtek és zavargásokat kezdeményeztek.
A hatóságok közölték, hogy négy PSV-szurkolót is előállítottak.
Az őrizetbe vett személyeket 24 órára kitiltották a városközpontból, illetve a stadionból.
A PSV–Napoli meccs 21 órakor kezdődik.
