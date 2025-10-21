A holland rendőrség 230 Napoli-szurkolót vett őrizetbe a BL-meccs előtt

A „begyűjtés” még hétfő este kezdődött – ekkor 180 személyt fogtak el –, mivel az olasz szimpatizánsok a rendőrségi közlemény alapján provokatívan viselkedtek és zavargásokat kezdeményeztek.

A hatóságok közölték, hogy négy PSV-szurkolót is előállítottak.

Az őrizetbe vett személyeket 24 órára kitiltották a városközpontból, illetve a stadionból.

A PSV–Napoli meccs 21 órakor kezdődik.