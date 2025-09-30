Amerikai U19-es válogatott lehet Pintér Dániel

Az amerikai U19-es válogatottban léphet pályára az Inter Miami FC magyar származású játékosa, Pintér Dániel, a 18 éves szélsőnek az október 11-i Észak-Írország, illetve az október 14-i Belgium elleni felkészülési mérkőzésekre (a találkozókat Spanyolországban játsszák) postázott meghívót Rob Valentino szövetségi edző – olvasható az amerikai labdarúgó-válogatott honlapján, a ussoccer.com-on.

A Floridában született, magyar-amerikai kettős állampolgár Pintér Dániel az U16-os és az U17-es korosztályban még a magyar válogatott tagja volt, ám az U18-asoknál már az Egyesült Államokat képviselte, amerikai nemzeti színekben három felkészülési mérkőzésen egy gólt szerzett.