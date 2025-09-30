Nemzeti Sportrádió

Rummenigge: A Newcastle-nél „idióták” dolgoznak

2025.09.30. 14:03
Rummenigge csak gratulálni tudott a Stuttgartnak (Fotó: Getty Images)
Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőségi tagja szerint a Newcastle Unitednél „idióták” dolgoznak, amiért kifizették Nick Woltemadéért a VfB Stuttgart által elkért vételárat.

A 23 esztendős támadóért médiaértesülések szerint 63 millió fontot (majdnem 28,2 milliárd forintot) fizetett a Newcastle United.

Csak gratulálni tudok a Stuttgartnak, hogy talált egy olyan – és itt most idézőjelet fogok használni – idiótát, aki kifizetett ennyi pénzt – fogalmazott élesen Karl-Heinz Rummenigge. – Mi Münchenben biztosan nem tettük volna meg ezt” – utalt arra, hogy a bajor klub ugyancsak érdeklődött a négyszeres német válogatott futballista iránt, ám a kért összeg hatására elállt vételi szándékától. 

Nem akarunk másnak örömet szerezni, különösen nem a stuttgarti pénzembereknek.

Alexander Wehrle, a VfB vezérigazgatója úgy reagált Rummenigge mondataira: „mindig örülünk, amikor Münchenből gratulálnak nekünk”.

Woltemade öt mérkőzésen kétszer volt eredményes, amióta a Premier League-be szerződött.

 

 

