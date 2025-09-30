Rummenigge: A Newcastle-nél „idióták” dolgoznak

A 23 esztendős támadóért médiaértesülések szerint 63 millió fontot (majdnem 28,2 milliárd forintot) fizetett a Newcastle United.

„Csak gratulálni tudok a Stuttgartnak, hogy talált egy olyan – és itt most idézőjelet fogok használni – idiótát, aki kifizetett ennyi pénzt – fogalmazott élesen Karl-Heinz Rummenigge. – Mi Münchenben biztosan nem tettük volna meg ezt” – utalt arra, hogy a bajor klub ugyancsak érdeklődött a négyszeres német válogatott futballista iránt, ám a kért összeg hatására elállt vételi szándékától.

„Nem akarunk másnak örömet szerezni, különösen nem a stuttgarti pénzembereknek.”

Alexander Wehrle, a VfB vezérigazgatója úgy reagált Rummenigge mondataira: „mindig örülünk, amikor Münchenből gratulálnak nekünk”.

Woltemade öt mérkőzésen kétszer volt eredményes, amióta a Premier League-be szerződött.