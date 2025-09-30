Nemzeti Sportrádió

BL: nem játszik a Barcelona ellen a PSG aranylabdása és kapitánya sem

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.30. 12:46
null
Ousmane Dembélé és Marquinhos játékára sem számíthat Luis Enrique (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ousmane Dembélé FC Barcelona Bajnokok Ligája Marquinhos Paris Saint-Germain
Négy kulcsember sincs ott a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain keretében az FC Barcelona elleni mérkőzés előtt: a katalánok ellen többek között Marquinhos és Ousmane Dembélé sem lép pályára.

A Paris Saint-Germain másfél nappal az FC Barcelona elleni összecsapás előtt tette közzé keretét, amelynek sérülés miatt nem tagja a friss aranylabdás Ousmane Dembélé, a csapatkapitány Marquinhos, valamint a támadósor két alapembere Hvicsa Kvarachelia és Désiré Doué sem.

Ráadásul erős kétségek fogalmazódtak meg Fabián Ruíz, Joao Neves és Vitinha egészségi állapotával kapcsolatban is, bár ők ott vannak a meccskeretben.

A sérültek listája a házigazdáknál sem sokkal rövidebb.

A régóta hátproblémákkal küszködő Marc-André ter Stegen mellett megsérült az első számú kapus, Joan García is, de rajtuk kívül Raphinhára, Gavira és Fermín Lópezre sem számíthat Hansi Flick, s Alejandro Baldé játéka is igencsak kérdéses.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
21.00: Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

Bajnokok Ligája
23 órája

Barca–PSG: Luis Enrique a hiányzók miatt kesereg, Lewandowski lehagyhatja Neymart

A Paris Saint-Germain mestere szerint a sok sérült kulcsjátékos hiányát nemcsak a csapatok, hanem a nézők is megérezhetik.

 

Ousmane Dembélé FC Barcelona Bajnokok Ligája Marquinhos Paris Saint-Germain
Legfrissebb hírek

Súlyos vereségük után BL-üzemmódban a királyiak

Bajnokok Ligája
1 órája

Deco: Nekünk egy játékos sem fog diktálni

Spanyol labdarúgás
2 órája

Szívélyes fogadtatásra számíthat José Mourinho Londonban

Bajnokok Ligája
2 órája

Nagy BL-meccs Isztambulban, három magyar lehet a pályán!

Bajnokok Ligája
2 órája

Videó: a Galatasaray-szurkolók tűzijátékkal zavarták meg Szoboszlaiékat az esti BL-meccs előtt

Bajnokok Ligája
2 órája

Hosszabbított a súlyos sérüléséből felépülő középpályásával a Barcelona

Spanyol labdarúgás
18 órája

La Liga: ismét Dzsiddában lesz a spanyol Szuperkupa

Spanyol labdarúgás
22 órája

Barca–PSG: Luis Enrique a hiányzók miatt kesereg, Lewandowski lehagyhatja Neymart

Bajnokok Ligája
23 órája
Ezek is érdekelhetik