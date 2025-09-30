BL: nem játszik a Barcelona ellen a PSG aranylabdása és kapitánya sem

A Paris Saint-Germain másfél nappal az FC Barcelona elleni összecsapás előtt tette közzé keretét, amelynek sérülés miatt nem tagja a friss aranylabdás Ousmane Dembélé, a csapatkapitány Marquinhos, valamint a támadósor két alapembere Hvicsa Kvarachelia és Désiré Doué sem.

Ráadásul erős kétségek fogalmazódtak meg Fabián Ruíz, Joao Neves és Vitinha egészségi állapotával kapcsolatban is, bár ők ott vannak a meccskeretben.

A sérültek listája a házigazdáknál sem sokkal rövidebb.

A régóta hátproblémákkal küszködő Marc-André ter Stegen mellett megsérült az első számú kapus, Joan García is, de rajtuk kívül Raphinhára, Gavira és Fermín Lópezre sem számíthat Hansi Flick, s Alejandro Baldé játéka is igencsak kérdéses.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

21.00: Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!