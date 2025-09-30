Fanatikusként is támogatja csapatát a világbajnok Lukas Podolski

Lukas Podolski játékosként többek között megfordult a Bayern Münchenben, az Internazionaléban, az Arsenalban és a Galatasarayban is, a legnagyobb sikere pedig, hogy a német válogatottal 2014-ben megnyerte a világbajnokságot. A korábbi kiváló támadó ugyanakkor a lengyelországi Gliwicében született, és a lengyel futball a mai napig külön helyet foglal el a szívében, annál is inkább, mert jelenleg az élvonalban szereplő Górnik Zabrzét erősíti.

A 130-szoros német válogatott épp vádlisérüléséből lábadozik, így nem léphet pályára, azonban így sem hagyja cserben a csapatát: a hivatalos Instagram-oldalára feltöltött fotóból kiderült, hogy az MKS Cracovia elleni múlt szombati bajnoki rangadón a lelátón, a Torcida Górnik-ultracsoporttal szurkolt csapatának a lelátón.

„A szurkolóinkkal. Hihetetlen szenvedély. Ez a futball!” – írta a közösségi oldalon a 40 éves támadó.

A mérkőzés egyébként 1–1-es döntetlennel ért véget, így tíz forduló után Podolski csapata továbbra is vezeti a bajnokságot.