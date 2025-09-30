Jégkorong: „halhatatlan” lett a szövetségi kapitány

Új tagja lett a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokának: a 2025-ben elhunyt Jakabházy László helyére Majoross Gergelyt, a 2008-ban Szapporóban A-csoportos világbajnoki részvételt kivívó magyar válogatott tagját, a nemzeti csapatunkkal története során először elitben maradást elérő szövetségi kapitányt választották – tájékoztatott honlapján a Magyar Jégkorongszövetség.

A portál megjegyzi: a 30 fős Hírességek Csarnokába jelöltállításra jogosult minden élő tag, továbbá a Magyar Jégkorong Szövetség nevében a mindenkori elnök. A szigorú jelöltállítási és beválasztási procedúra során új tagnak jelölhető minden olyan személy, aki feddhetetlen múlttal, kiemelkedő játékoskarrierrel vagy játékvezetőként, sportvezetőként kimagasló pályafutással rendelkezik a honi jégkorongsportban.

Majoross Gergelyt a szövetség elnöke, Kolbenheyer Zsuzsanna személyesen értesítette az őt ért megtiszteltetésről.

„Nagyon meglepett az elnök asszony hívása, amelyben tudatta a jó hírt, hogy a Hírességek Csarnokába engem választanak be a jelenlegi tagok, meg is hatódtam tőle picit – kommentálta a hírt Majoross Gergely. – Olyan nagyságok választottak maguk közé, akiket példaképemnek tekintettem gyerekkoromban, akik miatt a sportág rajongójává váltam, akik miatt imádtam a jégpályán lenni és nézni a mérkőzéseiket. Olyanok is vannak a tagságban, akik lehetőséget adtak nekem arra, hogy játékosként egyre feljebb léphessek és kiteljesedhessek, ugyanígy edzőként is. Olyanok is vannak, akikkel együtt játszottam, és hatalmas sikereket, olykor kudarcokat éltünk meg együtt. Köszönöm nekik, hogy rám esett a választásuk és maguk közé fogadtak! Megtisztelő, hogy e társaság tagja lehetek, és igyekszem a továbbiakban is minél többet tenni a magyar jégkorongsportért!”

PÁLYAFUTÁSA Fotó: jegkorongszövetseg.hu Majoross Gergely 1979. május 19-én született Budapesten. Pályafutását a Ferencváros utánpótláscsapatában kezdte, és egészen 1999-ig a zöld-fehéreknél játszott, majd az Alba Volánhoz igazolt. A Székesfehérváron töltött évei alatt hétszer lett magyar bajnok, 2001-ben az Interliga legjobb csatárának választották, amely sorozatot kétszer meg is nyerte az Alba Volánnal. A 2008–2009-es szezontól kezdve a Budapest Stars csapatát erősítette. 2008-ban tagja volt a szapporói divízió 1-es világbajnokságon diadalmaskodó válogatottnak, 2009-ben részt vett a svájci A-csoportos világbajnokságon. 2010-ben kikerült a válogatott bő keretéből és ugyanebben az évben elvállalta, hogy segíti a MAC kölyök- és serdülő csapatainak felkészülését. 2010 júliusában újra a Ferencváros játékosa lett, majd decemberben Miskolcra távozott az FTC-ből. Az évad végén bejelentette, hogy befejezi játékos-pályafutását. 2014 márciustól 2015 júniusig a Miskolci Jegesmedvék vezetőedzője volt, melyet rögtön Magyar Kupa- és bajnoki címre vezetett. 2015 és 2020 között a MAC Budapest vezetőedzője, ez idő alatt egy bajnoki arany és két bajnoki ezüstérmet, valamint egy Magyar Kupa győzelmet ünnepelhetett, miközben klubjával megfordult a szlovák Extraligában is. 2021 és 2023 között az ugyancsak szlovák első osztályú HC Nové Zámky vezetőedzője volt, csapatát kétszer a rájátszásba vezette. A 2023–2024-es szezonban a német másodosztályban szereplő Ravensburg Towerstars csapatátát irányította. 2013 és 2020 között a felnőtt férfi válogatott másodedzője volt, 2024 május óta pedig a nemzeti csapat szövetségi kapitánya, amely története során először idén bennmaradt az elitben, így újabb A-csoportos szereplésre készülhet.