Focipálya a hallássérülteknek

2025.09.30. 13:43
A Budapesti Hallássérültek Tanintézete új műfüves focipályája (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Hétfő délután a Budapesti Hallássérültek Tanintézete egy műfüves futballpályával gazdagodott, amelyet Nagy Norbertről neveztek el.

Az Ezüstcipő Focisuli Alapítvány elnöke, a legendás újpesti csatár fia, ifjabb Fekete László rengeteget dolgozott azért, hogy a hallássérültek tanintézete ezzel a pályával gazdagodjon., hiszen az ott sportoló gyerekek sokkal több nehézséggel küzdenek egészséges társaiknál, így oda kell vinni hozzájuk a sportolás lehetőségét.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszöntőjében hangsúlyozta, a kormányzat célja, hogy mindenki, így a fogyatékossággal élők számára is a legjobb feltételeket biztosítsa a rendszeres sportoláshoz, a testmozgáshoz.

Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a sport a közösségteremtő ereje révén megtanítja az embereket az együttműködésre, illetve egy olyan közös nemzetközi nyelv, amelyet mindenki ért.

Ifj. Fekete László, az Ezüstcipő Focisuli Alapítvány elnöke kiemelte: az a céljuk, hogy minden olyan feltételt biztosítsanak a hallássérült, beszédfogyatékos gyermekek sportolásához, amit nem hallássérült társaik megkapnak. Ugyanis az Ezüstcipő Focisuli utánpótlásnevelő alapítványának növendék sportolói ugyanolyan fizikai adottságokkal rendelkeznek, mint a többi gyerek. Közlése szerint 2017-ben hozták létre a focisulit és növendékeik immár hat éve részt vesznek a Magyar Labdarúgó-szövetség utánpótlásnevelési programjában.

A focipálya névadója, a közelmúltban elhunyt Nagy Norbert sportszakember lett, aki szorosan együttműködött az Ezüstcipő Focisuli Alapítvánnyal.

 

 

