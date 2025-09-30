Újabb hosszabbítás az Arsenalnál, Saliba is aláírt – hivatalos

William Saliba így Gabriel Magalhaes, valamint az akadémiáról kikerülő Ethan Nwaneri és Myles Lewis-Skelly után a következő kulcsjátékos, aki a közelmúltban hosszabbította meg szerződését az Arsenallal. A Sky Sports információja szerint Saliba új szerződése 2030-ig szól.

„Otthon érzem magam itt. Remek csapatunk, kiváló keretünk és tökéletes edzőnk van. Ez a legjobb hely számomra. Minden egyes nap élvezem, amikor felvehetem ezt a mezt, és mindent megteszek a klubért és a szurkolókért – mostantól még többet fogok adni nekik” – fogalmazott a játékos az aláírást követően.



Saliba az elmúlt években a Premier League egyik legjobb védőjeként vált ismertté. A 2023–2024-es idényben mind a 38 bajnokin pályára lépett, az előző kiírásban pedig mindössze három mérkőzést kellett kihagynia. Összesen 140 tétmérkőzésen szerepelt az Arsenalban.

Mikel Arteta vezetőedző szintén kiemelte a játékos fontosságát: „Williamet minden játékos és stábtag szereti, ami mindent elmond a karakteréről és a hozzáállásáról. Felelősséget vállal, rengeteget fejlődött, és erős kapcsolatot épített ki a szurkolókkal. Tudjuk, hogy még sok van benne, és együtt fogunk dolgozni azon, hogy nagy trófeákat nyerjünk.”